Conciertos en Sevilla el último fin de semana de septiembre

Acostumbrados a una intensa actividad musical, este fin de semana parece que la oferta disminuye, aunque no la calidad. Espacios como Cartuja Center, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo o la Casa de los Pinelo, entre otros, albergan en sus instalaciones los conciertos de este fin de semana.

El Balilla, en el espacio Cartuja Center

Conocido por su paso por La Voz Kids, Raúl, el Balilla, ofrece un concierto este sábado 29 de septiembre a las 20:30 en el espacio Cartuja Center, donde presenta su último trabajo, Pasado, presente y futuro.Raúl Vidal Barrachina, el Balilla, es un cantaor flamenco que pese a su juventud ha demostrado un talento extraordinario para el cante. El programa de televisión La Voz Kids lo dio a conocer y desde entonces, no para de cosechar éxitos. Entradas desde 18 euros en ticketea.com. C/ Leonardo da Vinci, 7-9 (Isla de la Cartuja).

Lorca y la Argentinita, en la Casa de los Pinelo

Engranajes Culturales, en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, la Bienal de Flamenco de Sevilla y la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), han diseñado una actividad muy especial para el programa de actividades paralelas de la Bienal de Flamenco. Bajo el nombre La Bienal enciende Sevilla. Recital: Lorca y la Argentinita, el concierto se celebra este viernes a las 21:00 en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría (Casa de los Pinelo. C/ Abades, 9).Se trata de un recital a piano y voz donde se recupera la magia de las composiciones populares que Lorca grabó junto con la Argentinita. Un viaje sonoro en el tiempo donde el espectador descubre canciones populares, lugares flamencos y mágicos donde escuchar composiciones antiguas y elegantes, flamencas y clásicas. El recital cuenta con la participación de la soprano Susana Casas y el pianista Tommaso Cogato. Entradas a 11 euros en ticketea.com.

Nostalgia noventera en Dos Hermanas

Este sábado a partir de las 12:15 el Gran Hipódromo de Andalucía (Avenida de las Universidades, Dos Hermanas), acoge la primera edición de Eternal Music Festival. El evento cuenta con los conciertos de Jon Secada, La Unión, OBK, Complices, Los Inhumanos y Amistades Peligrosas, las actuaciones de Mr. Lobo, Capitán Mercury y Los Clearwater, además de espectáculos infantiles. Organizado por Rockola, las entradas están disponibles en v4.entradasatualcance.com.

Picnic Interestelar en el CAAC

Este sábado y este domingo se celebra la segunda edición del Picnic Interestelar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). El festival cuenta con una zona infantil, área de restauración, sesiones de dj y más de veinte conciertos. Encabezan el cartel The New Raemon y Sr Chinarro, que actúan en formato acústico. También tocan grupos como Sexy Zebras, Alice Wonder, Nat Simons, Kuve, El Lobo en tu Puerta, Gonzalo de Cos y Las III Coronas, Embusteros, Gatomidi y Victoria Ford. De entrada gratuita, el festival se desarrolla de 11:00 a 21:00.

Sharif presenta disco en Custom

Este domingo a las 20:30 hay una actuación de Sharif en este espacio. El concierto pertenece a la gira Acariciado mundo 2018, en la que presenta su cuarto álbum de estudio, Acariciado mundo. Entradas a 15 euros en atrapatuentrada.com. C/ Metalurgia, 25.

Doble sesión en la Sala X

Este viernes a las 21:30 hay un concierto de Pablo Und Destruktion. Entradas a 12 euros en ticketea.com. El sábado a las 21:00 actúan Belako y Mourn. Entradas 17 euros en ticketea.com. C/ José Díaz, 7.

Fado en la Fundación Cajasol

Este jueves a las 21:00 este espacio acoge el concierto La noche del fado, con Inés Graça y Ricardo Martins, con la colaboración de Rosario Solano. Entradas entre 8 y 10 euros en ticketmaster.es. Plaza de San Francisco.

Flamenco en el Teatro Triana

Este viernes a las 22:30 este espacio acoge Cuarto de Cabales, el I Festival Flamenco de Triana por Bulerías. Entradas 20 euros en ticketea.com y planeasevilla.com. C/ Condes de Bustillo, 17.

Concierto al aire libre en Miraflores

Este viernes hay nueva sesión de Otoño in green a las 21:30 el Parque de Miraflores acoge las actuaciones de Yogures de Coco (concierto pop rock) y Luka sin raza (flamenco). Entrada libre.