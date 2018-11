Conciertos y obras de teatro del 8 al 11 de noviembre

Desde este jueves hasta este domingo multitud de espacios abren sus puerta para albergar distintos espectáculos de lo más variados. Por un lado, el Teatro de la Maestranza, que acoge el tercer concierto de abono de la Sinfónica, por otro el Espacio Turina, que acoge tres ciclo diferentes y por otro el Espacio Box, que acoge una representación de la obra El intercambio, con Teté Delgado y Gabino Diego como protagonistas. Aunque no son los únicos espectáculos que se desarrollan este fin de semana.

La Sinfónica en el Maestranza

Este jueves y viernes a las 20:00 la Real Orquesta Sinfónica (ROSS) ofrece su tercer concierto del abono de la temporada en el Teatro de la Maestranza. La ROSS, dirigida por Andrés Salado, tiene como invitados al pianista Hiroo Sato, la soprano Ruth Rosique, el tenor Pablo García-López y el barítono Josep Miquel Ramón. Interpretan el programa El caballero Cervantes, con obras de Rachmáninov, Ravel y Falla. Entradas entre 26 y 37 euros.

La danza toma las calles y las salas

Este jueves a las 18:30 María Jesús de los Reyes Manzano lleva al Espacio Turina Yo estoy aquí… y ustedes conmigo (entrada libre) y a las 22:00 el Puente de la Barqueta acoge el espectáculo 25 years is nothing (8 euros en entradium.com).

Este viernes, a las 21:00 La Fundición acoge Aneckxander. Una autobiografía trágica del cuerpo, de Alexander Vantournhout & Bauke Lievens (12 euros), y a las 22:00 se vuelve a representar 25 years is nothing en el Puente de la Barqueta. Por otro lado, este sábado a las 18:00 Factoría Cultural acoge La vida de los salmones, de Karlik Danza (entrada libre); a las 21:00 se representa Aneckxander. Una autobiografía trágica del cuerpo en La Fundición y a las 22:00 el Puente de la Barqueta acoge de nuevo 25 years is nothing.

Por último, este domingo a las 12:00 y a las 18:00 se representa en La Fundición La vida de los salmones y a las 12:30 le toca el turno al espectáculo ¡Ahora bailo yo, en las setas (entrada libre hasta completar el aforo).

Teté Delgado y Gabino Diego, en Box Cartuja

El intercambio se representa este viernes y sábado en Box Cartuja. Se trata de una comedia, un viaje al corazón de las relaciones de pareja. Actúan Gabino Diego y Teté Delgado, dirigidos por juan José Alfonso en una comedia de Ignacio Nacho. Entradas en Carrefour, FNAC, Halcón Viajes y boxcartuja.com.

Berto Romero lleva su humor al Cartuja Center

Este viernes a las 21:00 está programado el espectáculo Mucha tontería, de Berto Romero (20 y 23 euros en entradas.com). Además, este sábado y domingo a las 19:00, se representa Chicago-The Musical, una adaptación de Celia Dolci del musical (23 y 42 euros en entradas.com).

Teatro en el Cicus

Este viernes a las 20:00 hay una representación del montaje teatral Antípodas en el Cicus, dentro del ciclo Estrénate. Se trata de una obra dirigida por Daniel Martos, responsable también de la dramaturgia, que cuenta con un reparto integrado por las actrices Frantxa Arraiza, Alexandra Arnal y Gloria Martín. El espectáculo está producido por la compañía La Pepa Producciones. El precio de las entradas es de 5 euros. C/ Madre de Dios, 1.

Jazz, 'Encuentros sonoros' y música por Murillo en el Turina

Este jueves a las 21:00, dentro del ciclo de jazz, Juan Ignacio Botonero Quintet ofrece el concierto Flor del desierto. Entradas a 7 euros en entradas.janto.es. Este sábado a las 20:30, dentro del ciclo La Europa de Murillo, se ofrece el concierto Songs from the Golden Age, con Sinkovsky & Pianca. Entradas entre 10 y 15 euros en entradas.janto.es. Este viernes (20:30) y este domingo (12:00) se celebran dos nuevas sesiones del ciclo Encuentros sonoros, la primera con Carmen Morales, la segunda con Espai Sonor. Entradas a 8 euros en entradas.janto.com. C/ Laraña, 4.

Tributo a Muse y Coldplay en Malandar

Este jueves a las 21:30 está programado un concierto en el que la banda Green Covers interpreta canciones de los grupos británicos Muse y Coldplay. Entradas a 15 euros en ticketea.com. Este viernes a las 21:30 la banda sevillana ExtremoPuro, rinde tributo a Extremoduro. Entradas a 8 euros en wegow.com. Este sábado a las 21:30 la banda gallega Disco Las Palmeras, que cuenta con Kindata como teloneros, ofrece un concierto. Entradas a 12 euros en wegow.com. C/Torneo, 43.

Tributo a Triana en la Sala Even

Este viernes a alas 21:30 está programado el concierto del grupo Alas Blancas, tributo a la banda sevillana de rock andaluz Triana. Entradas a 9 euros en ticketea.com. C/ José Díaz, 5.

Detergente líquido presenta disco en la Sala Obbio

Este viernes a las 22:00 hay una actuación de la banda Detergente Líquido. En el concierto el grupo gaditano presenta su nueva grabación de estudio, Con miedo al amor por las personas sin tiempo. Entradas a 9 euros en entradium.com. C/ Trastamara, 29.

Milongas en la Sala

Este jueves a las 21:00 se ofrece el concierto 10 años de milongas extremas. Entrada a 8 euros en ticketea.com. Este sábado a las 22:00 hay una actuación de Dani Flaco. Entradas a 10 euros en entradium.com. Plaza del Pumarejo.