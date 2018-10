Conciertos y obras de teatro para el puente de noviembre

A pesar de que el día festivo es el 1 de noviembre, muchos son los que aprovechan su proximidad con el fin de semana para hacer del primer fin de semana de noviembre un puente. Para ellos -y también para los que tienen que trabajar- la ciudad ofrece distintas propuestas culturales, entre las que destaca un espectáculo de magia, una pieza de ópera o danza.

'Lucia di Lammermoor', continúa en el Maestranza

Este jueves y este domingo (a las 20:00) hay programadas nuevas funciones de la ópera Lucia di Lammermoor en el Teatro de la Maestranza. Compuesta por Donizetti, está producida por la Deutsche Oper Berlin) y cuenta con la dirección musical de Renato Balsadonna y dirección de escena de Filippo Sanjust. EInterpretan la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, Leonor Bonilla, Vitaliy Bilyy y José Bros, entre otros. Entre 46 y 25 euros en generaltickets.com.

Magia e ilusionismo en Fibes

Este viernes a a las 20:30 está programada en el Auditorio de Fibes una función del espectáculo Los Ilusionistas. Se trata de una actividad definida como un espectáculo de magia escénica en formato americano. Incluye levitaciones, adivinaciones, desapariciones, holografías realizadas en vivo y un show de manipulación de láser, entre otras propuestas. El precio de las entradas va de los 19,44 a los 48,60 euros, disponibles en fibestickets.es.

Danza para niños y mayores en La Fundición

La Fundición acoge este viernes y sábado a las 21:00 el espectáculo de danza Hueco. Se trata de un viaje de la identidad a través del movimiento y de la música en directo. El motor de este viaje es la sensación de vértigo cuando nos lanzamos a lo desconocido, dejamos el estado en el que nos encontramos sin saber qué vendrá. En este tránsito vital inevitable de lo viejo hacia lo nuevo reside la danza. Entradas a 12 euros en fundiciondesevilla.es. Por otro lado, este domingo a las 12:00 y a las 18:30 se representa el espectáculo de danza infantil Jardín secreto. Entradas entre 7 y 11 euros en fundiciondesevilla.es.

Tres espectáculos en el Teatro Távora

El Teatro Távora acoge este jueves a las 21:00 el espectáculo Quejío, de Salvador Távora (12 y 20 euros). Este viernes a las 21:00 la compañía Rafael Campallo representa La vida en flamenco (15 euros). Este sábado y domingo a las 20:30 le toca el turno a No se baila en la cocina, de la compañía Dance Craft-Marina Miguélez (5 y 12 euros).

'Don Juan Tenorio', en el Teatro Quintero

Don Juan Tenorio vuelve a representarse con más energía y vitalidad que nunca de la mano de la veterana compañía Viento Sur. La pieza se representa este jueves y viernes, a las 22:30, en el Teatro Quintero. Entradas a 15 euros en atrapalo.com. C/ Cuna, 15.

Tres jornadas de jazz en el Teatro Central

Este jueves a las 21:00 SFJazz Collective ofrecen Plays the music of Miles Davis and original compositions, un concierto dedicado a la memoria de Ángel Gómez Aparicio. Por otro lado, este viernes a las 21:00 David Liebman & Guillermo Mcgill Group rinden tributo a John Coltrane con el concierto Flamenco Trane. Por último, este sábado a las 21:00 el Central acoge el proyecto Soundroutes Band, que cuenta con Roy Paci y Michel Godard como invitados especiales. Entradas a 15 euros en tickets.janto.es.

Jazz en el Espacio Turina

Dentro del ciclo de jazz del Espacio Turina, este jueves a las 21:00 se desarrolla el concierto Pinocchio, con Antonio Zambrini Trio. Entradas a 7 euros en entradas.janto.es/icas. Por otro lado, este sábado a las 20:30, dentro del ciclo La Europa de Murillo, Gli incogniti ofrece el concierto Sé que me muero de amor. Entradas entre 15 y 20 euros en entradas.janto.es/icas. Por último, este domingo a las 12:00, dentro del ciclo internacional de música contemporánea se ofrece el concierto de Proyecto Ocnos. Entradas a 8 euros en entradas.janto.es/icas. C/ Laraña, 4.

María Parrado, en Box Cartuja

Este domingo, a las 20:00, el Espacio Box Cartuja acoge un concierto de María Parrado. La joven artista presenta su tercer trabajo, Alas, que se compone de temas realizados por Luis Fonsi, Vanesa Martin, Juan Carlos Arauzo de Lérica o Abraham Mateo, entre otros. 25 y 45 euros en ticketentradas.com. C/ Albert Einstein.

El Vega presenta disco en la sala Malandar

Este viernes a las 21:30 está en concierto ElKanishe y La madre que los parió en la sala Malandar, en una actuación en la que presentá #TúLoQueTienesQueHacer. (10 euros en ticketea.com). Por otro lado, este sábado a las 22:30 El Vega presenta De Rumbita por Salas 2018 (15 euros en entradium.com). Por último, este domingo a las 19:30 Nil Moliner presenta su primer EP, titulado Hijos de la Tierra (12 euros en cooncert.com). C/ Torneo, 43.