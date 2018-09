Dónde ir de concierto este fin de semana

Septiembre sigue siendo uno de los meses preferidos por los artistas para ofrecer sus conciertos en la ciudad. De ahí que David DeMaría presente su nuevo trabajo este viernes en el Auditorio Rocío Jurado o Pastora Soler se suba a las tablas en el Festival Cita en Mairena también este viernes.

David DeMaría celebra 20 años de carrera

El 21 de septiembre a las 21:00 está en concierto David DeMaría en el auditorio Cartuja Center. La actuación del cantante y compositor gaditano forma parte de la gira de presentación de su nuevo disco, llamado 20 años, que se publicó en abril. Se trata de un álbum producido por Paco Salazar en el que incluye tres canciones inéditas y nuevas versiones de sus grandes éxitos, con la colaboración de artistas como Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, Chenoa, Rosana y Eva Ruiz. Entradas a 25 y 50 euros, disponibles en ticketea.com.

C/ Leonardo da Vinci, 7-9 (Isla de la Cartuja).

Pastora Soler y Sweet Californa en Cita en Mairena

El Festival Cita en Mairena llega a su fin este este sábado con los conciertos de Pastora Soler (este viernes a las 21:30) y Sweet California (este sábado a las 21:30). Con las pilas cargadas, Pastora Soler regresa con nuevo disco, La calma. Con un sello muy personal y capaz de tocar todos los estilos, desde la copla hasta las rancheras, Pastora Soler ofrece en este concierto el repertorio más personal, aunque no faltarán grandes clásicos de su carrera a los que guarda especial cariño. Por su parte, Sweet California, la girlband española formada por Sonia Gómez, Alba Reig y Tamy Nsue, interpreta temas de su último trabajo, 3, el tercer álbum de Sweet California.Entradas a 23,50 en elcorteingles.es.

Concierto de cámara de la ROSS

El 23 de septiembre a las 12:00 la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece el primer concierto del ciclo Música de cámara en el Espacio Turina (C/ Laraña, 4). En esta ocasión, la ROSS interpreta piezas de Schumann, Beethoven y Mozart. Desarrollar el programa Nazar Yasnytskyy y Stefan Zygadlo, a los violines; Ariadna Boiso Reinoso, a la viola; Sasha Louise Crisan, al violonchelo; Matthew Gibbon, al contrabajo, e Ian Parkes y Ángel Lasheras Torres, a las trompas. Entradas a 16 euros.

Dos festivales en el CAAC

El 21 de septiembre a las 21:15 se celebra la tercera edición de Soulville Festival, el festival de música negra de Sevilla. La organización ha confirmado la actuación del grupo Josh Hoyer & Soul Colossal, conocido por la participación de su cantante en la versión estadounidense de La voz. Entradas a 25 euros en ticketea.com. Además, el 22 de septiembre a las 21:15 se celebra la primera edición del Passion Festival. Cuenta con los conciertos de la banda burgalesa La M.O.D.A., Astola y Ratón, Capitán Cobarde, Mi Hermano y Yo y Antónimo. El precio de las entras es de 15 euros, disponibles en wegow.com. Camino de los Descubrimientos.

Los hijos de Phil Cohran en Malandar

El 20 de septiembre a las 23:30 está en concierto el grupo Onda Vaga. La actuación de la banda argentina forma parte de la gira de presentación de su nuevo disco, Nuestras canciones. Entradas a 14 euros, disponibles en wegow.com. Por otro lado, el domingo a las 19:30 hay un concierto del grupo Hypnotic Brass Ensemble. La formación de metales estadounidense está compuesta por siete hijos del trompetista de jazz Phil Cohran. Entradas a 15 euros en wegow.com. C/ Torneo, 43.

Ha*Ash presenta '30 de febrero' en Custom

El 23 de septiembre a las 21:00 hay un concierto de Ha*Ash. La actuación del grupo formado por las hermanas Hanna y Ashley Pérez Mosa forma parte de la gira 100 años contigo, en la que presentan su quinto álbum de estudio llamado, 30 de febrero. El precio de las entradas es de 25 euros, C/ Metalurgia, 25.

Doble sesión en la Sala X

El 20 de septiembre a las 21:30 actúan The Wheel & the Hammond y Primatah. Entradas 9 euros, anticipadas 7 euros en wegow.com. Por otro lado, el domingo a las 21:00 ofrecen un recital Atavismo y Mordida. Entradas anticipadas 10 euros en ultimaentrada.com. C/ José Díaz, 7.