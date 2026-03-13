Sanz impulsa el regreso de la fábrica de La Cartuja Pickman a la ciudad

El Ayuntamiento de Sevilla, con el alcalde José Luis Sanz al frente, se reúne con el empresario Javier Targhetta.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro de trabajo con el empresario Javier Targhetta para conocer los detalles del proyecto de reactivación industrial de la histórica firma La Cartuja Pickman, tras la reciente adjudicación de la unidad productiva de la compañía. La iniciativa busca abrir una nueva etapa para una de las marcas más emblemáticas de la historia industrial sevillana.

Durante la reunión, el regidor pudo conocer las principales líneas del proyecto empresarial que impulsa Targhetta junto a las empresarias chilenas Gabriela y Paola Luksic y la empresaria Mar Madrid, con el objetivo de recuperar la actividad productiva de la firma y reforzar su presencia en el mercado.

Según explicó Sanz tras el encuentro, el plan contempla la puesta en marcha de una nueva etapa para La Cartuja Pickman basada en la modernización de los procesos productivos y en una inversión relevante en nuevas instalaciones y maquinaria. El proyecto aspira a combinar la tradición de la histórica marca con una renovación tecnológica que permita relanzar su actividad industrial.

En este contexto, el alcalde trasladó al empresario el interés del Ayuntamiento en que la nueva fábrica se implante dentro del término municipal de Sevilla, reforzando así el vínculo histórico de la marca con la ciudad. Para ello, la oficina municipal Sevilla Open for Business trabaja junto a los inversores en la búsqueda de posibles ubicaciones industriales y en el acompañamiento del desarrollo del proyecto, con la intención de que esta nueva etapa empresarial se traduzca en inversión productiva y generación de empleo.

Sanz destacó además que la recuperación de La Cartuja Pickman supone una oportunidad para preservar un patrimonio industrial centenario ligado a la identidad de la ciudad, al tiempo que permite impulsar una nueva actividad económica vinculada a la tradición cerámica sevillana.

El propio Targhetta ya avanzó hace unas semanas a El Conciso que la estrategia empresarial pasa por mantener toda la actividad de la compañía en Sevilla, descartando cualquier traslado de la producción fuera de la ciudad. “La producción seguirá en Sevilla. No concebimos producir La Cartuja Pickman fuera de Sevilla. No hay ninguna posibilidad de que salga ninguna parte del negocio: ni la fabricación, ni la venta ni la sede”, explicó entonces, subrayando además su vínculo personal con Andalucía.

El proyecto empresarial también contempla el desarrollo de un modelo comercial basado en tiendas propias, franquicias y venta a través de internet. Según detalló el empresario, las primeras aperturas están previstas en Sevilla y Madrid, aprovechando el potencial del turismo en la capital andaluza y la capacidad de consumo del mercado madrileño.

Con esta iniciativa, los nuevos propietarios buscan recuperar el prestigio de una marca histórica de la cerámica sevillana y abrir una nueva etapa industrial que combine tradición, modernización y proyección internacional.