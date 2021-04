Las secuelas del Covid desbordan los servicios públicos de fisioterapia en Sevilla

El Sindicato de Enfermería, Satse, denuncia que los fisioterapeutas que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud se encuentran cada vez más desbordados por el aumento de personas que necesitan ser atendidas después de haber sufrido el Covid y padecer aún distintas dolencias o problemas, tanto a nivel respiratorio como funcional.

El sindicato subraya que en la provincia de Sevilla la plantilla de fisioterapeutas es "muy corta" y eso conlleva unas listas de espera para rehabilitación "muy largas", que terminan "empujando" a la ciudadanía a la búsqueda de servicios "a nivel privado". "Es por ello que, como sindicato, hacemos un llamamiento al SAS para que adecue la dotación de profesionales en el servicio público de salud", reivindica la secretaria provincial de Satse en Sevilla, Reyes Zabala.

El sindicato reclama la adecuación de plantillas tanto en hospitales como en Atención Primaria

Según el sindicato, este "déficit" de profesionales, que afectaría tanto a Atención Primaria como a los hospitales –según avisa Zabala– es un problema que viene de largo, pero que ahora ha empeorado, una vez que el Covid ha provocado que muchas personas necesiten fisioterapia respiratoria y musculoesquelética después de superar la enfermedad durante su ingreso hospitalario o en sus propios domicilios. "Aunque se trata de un déficit crónico, se ha puesto más en evidencia ahora, durante la pandemia. Se habla de enfermos, de pacientes en UCI y de fallecimientos, pero nunca se habla de los efectos que está teniendo esta enfermedad y la rehabilitación necesaria que hay que hacer después de haberla pasado", detalla la portavoz sindical.

Zabala indica que la solución para poder dar respuesta en tiempo a esas listas de espera pasa por "ampliar las plantillas", pero para ello "la salud pública debe coger conciencia de que este servicio es muy necesario para la población, intentando dar respuesta dentro de un decreto al estilo de lo que se hace con las listas de espera quirúrgica".

En el caso de la Atención Primaria, la portavoz de Satse, explica que los fisioterapeutas del sistema andaluz de salud dependen del distrito sanitario, y no de un centro de salud en concreto, por lo que integran una población muy amplia. "Por ejemplo, en Sevilla capital, según los datos de población, que rondaría los 700.000 habitantes, que haya entre 10 y 12 fisioterapeutas para todas las necesidades es bastante insuficiente", relata.

La portavoz de Satse advierte que esta situación está haciendo que aquellas personas "que se lo puedan costear" acaben contratando servicios privados para agilizar su recuperación. "No todo el mundo puede pagarse estos servicios para recuperar cuanto antes su vida normal y es por ello que es una verdadera necesidad que el Servicio Andaluz de Salud incremente la cartera de fisioterapia", señala.

En cuanto al ratio de profesionales por habitantes, Zabala afirma que, "para poder dar datos sobre fisioterapeutas necesarios" es "fundamental" que los responsables sanitarios "tomen conciencia de que un paciente no puede esperar más de 15 ó 30 días en hacer una rehabilitación". "Pero hasta el momento, no es una apuesta del servicio público de salud en Andalucía, como tampoco lo es el establecer un decreto que obligue a proporcionar ese servicio dentro de un margen de tiempo estipulado", destaca. Una lamentable realidad que ha empeorado con "las nuevas necesidades" de la pandemia. "Los servicios, no es que se desborden, citan a los pacientes dentro de sus posibilidades, pero los que están siendo desatendidos son los usuarios, que están en su casa esperando una cita que no llega", concluye.