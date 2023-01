La semiótica de la Cabalgata de Reyes

1,2,3… como la película de Billy Wilder. Por fin un día laborable en el nuevo año que empezó. El festivo de Año Nuevo (pones la tele y te preguntas: ¿de verdad trae algo nuevo este año?) fue pasado al lunes, de tal forma que el martes se disfraza de lunes en plena temporada de ensayos de Carnaval. Faltan siete miércoles para el Miércoles de Ceniza, que este año cae en 22 de febrero, fiesta en la ciudad de Pontevedra y nuevo aniversario de la muerte de Antonio Machado en Colliure. El primer Jueves de la calle Feria fue en las horas previas a la Cabalgata de Reyes. Hace cien años, los encarnaron Román Orellana Massa, Joaquín Pérez de la Concha y Agustín Sánchez-Cid.

Lluvia y sol. Este año trae de todo. Cogí el C3 en la Barqueta. El Circular Interior. Circundaba la muralla de la Macarena y cada una de las paradas en la Ronda y Menéndez Pelayo coincide con las antiguas puertas de la Ciudad: Osario, Carmona, de la Carne y Puerta Jerez. ¿Por cuál entrarían los reyes de Oriente?

En la calle Feria había banderas de Ucrania, del Orgullo, la camiseta de Joaquín y globos

Por la mañana, Jueves y por la tarde Cabalgata. Muchos transeúntes llevan el rosco de Reyes en la caja, como el yelmo de Mambrino que don Quijote tomó por bacía de barbero. De la tienda de marcos de Marcelo Culasso sale Julio Muñoz Gijón, Rancio sevillano, con un cuadro gigantesco bien empaquetado. Por Feria caminan Estrella y Ramiro. En casa tienen la saga literaria del palodú y la regañá. Julio no ha escrito ninguna historia relacionada con el roscón de Reyes. Las iniciales de los tres monarcas era lo único que aparecía cada 5 de enero en la casa donde se produce 'El último encuentro', título de la emotiva novela de Sandor Marai.

Pepe Reina tiene nombre de portero de fútbol. Eminencia en traviesas de ferrocarril, nacido en El Pedroso, hubiera necesitado los guantes de Casillas que el poeta Fernando Ortiz le regaló a uno de sus nietos para coger los cuatro roscos de diferentes tamaños que ha comprado en Curro's. Por la calle Conde de Barajas camina con su inconfundible pipa Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Es la viva estampa de Monsieur Hulot, el iconoclasta personaje de las películas de Jacques Tati. Rodríguez pasea por la calle donde nació Gustavo Adolfo Bécquer, que además de poeta fue periodista.

El día de la Cabalgata coincidió con un nuevo cumpleaños de Juan Carlos I (85), rey emérito, y con el solemne funeral del Papa emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger (95 años). Dos eméritos en el telediario. Los dos renunciaron casi a la par, el pontífice en 2013, el monarca en 2014. Hace más de cuarenta años que no rige los mandos de la Iglesia un papa italiano, y hace casi cuarenta años que un francés no gana el Tour de Francia. El enigma de Avignon, ciudad natal del hermano Pablo. Y hace más de un siglo (116 años para ser exactos) que un pastor andaluz, Marcelo Spínola, no rige el destino de la diócesis. En la retransmisión de la Cope, Carlos Herrera dijo durante la celebración que "la paz sea contigo en Sevilla se dice la Paz por el Parque". Antonio Pelayo, corresponsal de Antena 3 en el Vaticano, contó que en un encuentro de Ratzinger con José María Javierre, éste le animó a tomar una copa de brandy Cardenal Mendoza. Cuando dio cuenta del néctar de Jerez, le comentó al cura y periodista aragonés que fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla que Mendoza era el único cardenal que no le había hecho ningún daño. Televisión Española se reforzó para cubrir el funeral con Javier Gutiérrez, corresponsal en Tierra Santa, sevillano de Gerena, el pueblo minero que todos los años entrega el nombre de periodismo de su paisano Manuel Alonso Vicedo, autor de una hermosa biografía de Marcelo Campanal. Su trágica muerte con otros tres compañeros de la emisora en accidente de automóvil precipitó la llegada de Iñaki Gabilondo para dirigir Radio Sevilla.

La víspera, el roscón era el yelmo de Mambrino. Un día después ya se ha convertido en el vellocino de oro por inencontrable. La calle Feria explotó de júbilo con el paso del cortejo: banderas de Ucrania, de la Macarena, del Orgullo, una camiseta de Joaquín, muchísimos globos. Ya se sabe que la Cabalgata forma parte de la semiótica del tiempo de la ciudad. El alcalde, Antonio Muñoz, se incorporó en su barrio, la Alameda, confluencia de las calles Correduría, Conde de Torrejón, donde estaba abierta la librería La Fuga sobre el rótulo de lo que fue Las Siete Puertas, y Joaquín Costa. Es un chupinazo simbólico de un año con municipales.

Otra señal inequívoca es dejar camino de Triana al último monarca y cruzarte en la calle Jesús del Gran Poder con Enrique Casellas. Tiene marcado el 26 de marzo en el calendario. Será el día de su pregón en el Maestranza. El único de los pregoneros que ganó el festival de la canción de Benidorm, primarias para acudir al festival de Eurovisión. Un río de gente inundaba la ciudad. En la confluencia de Lumbreras con la Alameda, a la altura de la Norte Andaluza, las hermanas Pilar y Concha Távora parecían esperar un taxi. Su padre, el dramaturgo que antes fue torero se fue en la previa de la primavera de 2019. Sus proyectos teatrales han tenido todos aires de pregón de Semana Santa a su manera, que es la perspectiva del Niño y no del Sanedrín, del samaritano y no del rico Epulón, de María Magdalena y no de Pilatos. Herramientas, Nana de Espinas, Alhucema, Andalucía Amarga, los Palos, Piel de toro, dramaturgo y antropólogo. Hasta la obra que le dedicó a Pasionaria tenía ese perfume a nardo y a incienso. Después del estreno, como la música era muy pegadiza, llegamos al periódico silbando La Internacional y el vigilante nos dice: "qué, ya hay ganas de Semana Santa".

Imposible encontrar un roscón de Reyes el día 6. Ni los que no llevan nada por dentro, la perfecta cuadratura del círculo. Ni con nata ni con nada tienen mis males remedio.