Una serie del Gordo va a parar a un barrio de gente "humilde" de Sevilla

José María Nogales, lotero que ha vendido en el barrio de la Oliva de Sevilla una serie del 26590 agraciado con el Gordo del sorteo de la Lotería de Navidad, se ha mostrado muy feliz de haber repartido el premio entre una clientela que, sobre todo, está formada por gente "humilde y trabajadora".

Nogales regenta desde 2016 una administración del centro comercial Alcampo de la Ronda del Tamarguillo de Sevilla, donde ha recibido a la prensa con una camiseta alegórica al premio.

Ha indicado que puso a la venta una serie entera, de la que todavía no sabe cuántos décimos del Gordo ha vendido, pero sí sabe que tres de los décimos han sido vendidos a través de una aplicación.

"Es un barrio de gente trabajadora, donde todos nos conocemos y nos alegramos por todos", ha dicho, recordando que este año también ha dado 802.000 euros de la Lotería Primitiva, y al día siguiente 20.000 de Euromillones".

José María Nogales lleva desde 2016 gestionando la administración de loterías que ha vendido el premio.

Ha contado como anécdota que anoche terminó muy tarde de trabajar y pensaba levantarse tarde este domingo: "Mi hermana me llamó a las nueve y medio gritando de alegría, y me he venido corriendo a la administración", ha relatado.