El sérum que triunfa en todo el país está en Sevilla con descuentos de hasta 50%

La locura de conseguir el famoso Serum Origin de la marca Sibari Republic se ha ido extendiendo por todo el país. No es la primera vez que la marca consigue crear largas colas de gente que intenta comprar uno. Este año han llegado a vender un sérum cada dos minutos y agotar stock en muchas de sus tiendas. Ahora y solo hasta el día de reyes, se podrá encontrar en Sevilla con hasta un 50% de descuento en la tienda que tiene en la calle Rioja, 13.

No es de extrañar el éxito que está teniendo este ultraconcentrado antiedad, ya que además de reducir las arrugas, también rellena los surcos y suaviza las líneas de expresión desde las capas más profundas de la piel y todo ello en menos de un mes.

Ahora además, a las puertas de Navidad, la marca ha querido ofrecer un descuento exclusivo de hasta un 50% en su línea antiarrugas para que todo el mundo pueda regalarlo estas fiestas.

Un fórmula muy efectiva

La clave de la eficacia de este sérum es su fórmula minimalista y la combinación sinérgica de sus ingredientes. Tal y como nos ha contado Raúl Pérez, el director científico de la marca, los activos son clave para que sea tan efectivo: “Utilizamos ácido hialurónico de altísima calidad y de dos diferentes pesos moleculares para así penetrar en las capas más profundas de la piel y conseguir resultados visibles en menor tiempo.”

Todos los productos de Sibari Republic están testados por laboratorios independientes que garantizan su efectividad. “Somos científicos, por eso para nosotros es esencial demostrar la eficacia de todos nuestros productos. Cada uno de los productos es sometido a diferentes test de eficacia que se realizan bajo supervisión dermatológica para garantizar su efectividad; por ejemplo el caso Serum Origin, los tests han demostrado que sus usuarios han obtenido una reducción de hasta un 58% en el número de arrugas en 28 días”.

El regalo ideal para Navidad

Ahora de cara a Navidad, cada vez son más las personas que tratan de conseguir regalos exclusivos hecho de manera artesanal, con mimo. Sibari Republic es una buena alternativa para ello ya que todos los productos de están creados en pequeños lotes y con su sumo cuidado por científicos españoles especialistas en el ácido hialurónico que decidieron emplear todo su conocimiento y experiencia en crear una marca capaz de reducir las arrugas en menos de un mes.

“Su capacidad de hidratación, su textura fluida y sobre todo su efectividad, lo convierten en el producto más vendido de la marca.” nos cuenta Itziar Beitia, la responsable de firma. A pesar de ser el más vendido de la marca, no es el único producto que Sibari Republic ofrece en su tienda de c/ Rioja 13, la firma española cuenta con dos líneas enfocadas en las principales causas del envejecimiento de la piel: las arrugas y el descolgamiento. Ahora además debido a que estamos a las puertas de la Navidad, la marca no ha querido dejar a los rezagados del Black Friday sin regalos, por lo que apuesta por mantener sus descuentos exclusivos hasta el 24 de diciembre.

Desde luego una oportunidad única para regalar en reyes alta cosmética producida, fabricada y envasada aquí, en España.

Acercáte hasta la tienda que Sibari Republic tiene en la c/ Rioja 13 en horario de 10:00-14:00 y de 17:00-20:00. El 24 de diciembre la marca solo abrirá en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas y los festivos permanecerá cerrado.