Mirada al pasado

Lo viral cuando llega de la mano de la actualidad siempre tiene más fácil su propagación, pero cuando llega de lo atemporal es cuando obtiene un valor extraordinario.

El pasado 24 de octubre, cuando el presidente del Gobierno de España anunciaba un consejo de ministros para convocar un nuevo estado de alarma, una fotografía ensombrecía en la capital de Andalucía la noticia del día.

Mientras las portadas de todos los periódicos preparaban la imagen de la comparecencia de Pedro Sánchez, el time line (muro) de muchos sevillanos se llenaba de una instantánea que nada tenía que ver con la actualidad del momento.

Los mensajes de WhatsApp en la ciudad hispalense mezclaban la “manida” actualidad, memes que nunca faltan y, por supuesto, la foto de la que hablamos.

"La fotografía, que llegó a ser trending topic, registra hasta la fecha más de 1.500 retuits y 4.500 'Me gusta' solo en Twitter"

¿Cómo una simple fotografía consigue colocarse entre lo más viral del día por encima de una noticia de gran calado informativo? ¿Cómo fue trending topic en Sevilla superando, incluso, a un anuncio de estado de alarma? La respuesta, quizás, esté en la propia imagen.

Y es que, a veces, una imagen vale más que mil palabras. Pero, ¿quién está detrás de esta foto tan compartida y elogiada? Un fotógrafo profesional, podríamos pensar, pero no exactamente…

Localizamos al autor y mantenemos una charla (con distancia) sobre toda la repercusión originada. “Es la primera vez que me entrevistan”, admite desde el primer segundo. “No he estudiado fotografía ni ninguna de sus ramas, pero, aunque lo tuviera tampoco me consideraría fotógrafo profesional. Creo que nunca se llegan a tener los conocimientos suficientes como para considerarte un profesional, no es una etiqueta que me guste. Conozco a fotógrafos o artistas en general que poseen muchas más dotes, ojos, conocimientos y gusto por el aprendizaje diario y constante que personas que poseen un título o que pueden considerarse profesionales, como tal”, subraya.

El autor

El protagonista de la imagen viral se llama Israel Adorna (@israelAc94), 26 años, pintor, fotógrafo y técnico superior en artes aplicadas a la escultura de profesión.

Su mayor afición, sin duda, es escuchar música, rap, rock, bandas sonoras, marchas de Semana Santa, clásica, música de los 60-80, según le coja el día. Nunca falta en el desempeño de sus trabajos, ya sea en pintura o fotografía. Vive en Castilleja de la Cuesta, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Sevilla.

Relato del día

A primera hora del 24 de octubre Israel reconoce que no tenía pensado nada en concreto e incluso faltó poco para que no hubiera bajado a Sevilla ya que “quedé con un amigo para hacer fotografías y este se echó para atrás, casi se me quitaron los ánimos para salir a hacer fotografías, fue entonces cuando me asomé a la ventana y pude ver que había mucha niebla, al final me decidí a salir, organicé lo que necesitaba y cuando llegué a Sevilla quedé bastante asombrado por la niebla tan densa que había por el Guadalquivir”.

Desde el momento en que decidió pasear por los bajos del río, donde se concentraba la mayor parte de la niebla, sabía que “realizaría esa fotografía entre otras, pensé que sería muy diferente a las que se habían visto de la Nao Victoria desde que llegó a Sevilla para quedarse”.

Y llegó el momento de pulsar el disparador en la cámara… “Fue una fotografía que a pesar de lo espectacular que pueda verse la realicé simplemente como una más. Hacía mucho frío y sinceramente ni podía pensar, aunque tenía la vista muy activa porque iba decidido a tomar fotografías que no volvería a realizar en mucho tiempo”.

Felicitaciones

Una vez publicada en redes sociales se multiplicaron las “enhorabuenas”. Y entre los centenares de reconocimientos el joven pintor destaca uno por encima de todos: “Sin duda hubo una felicitación que me llegó bastante y tocó algo en mí, me lo escribió una señora que decía… “Israel, me gustaría pedirte permiso sobre la foto de la Nao, para que mi padre pueda pintar una acuarela a partir de ella. Tiene 77 años y llevaba años sin querer pintar, y al ver esta foto me ha pedido que le lleve a la residencia donde está, su maleta de acuarelas.”, sinceramente se me saltó una lagrimilla”, admite emocionado.

Imágenes en la memoria

En la fotografía aparece la Nao con unas vallas inapreciables apenas y el Puente de Triana al fondo, “a mucha gente les evocó a imágenes antiguas de hace siglos (a pesar de que el Puente de Triana tiene poco más de 160 años), y a otros tantos les recordó mucho a alguna que otra toma o escena de Piratas del Caribe, lo cual me encantó porque soy fan de la saga”.

En su opinión, “aunque para mí fuera una fotografía más de aquella mañana, sí que pienso que tenía muchos alicientes para gustar mucho a la gente porque traía imágenes que nunca se habían podido ver (al menos de esa manera) de la casi recién llegada Nao”.

Y hasta aquí el relato de aquella fotografía que pasará también a la historia de Sevilla, en tiempos de pandemia, y que logró ser más viral que el propio anuncio de un nuevo estado de alarma.