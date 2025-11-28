El Ayuntamiento licita la primera fase de la Ciudad de los Niños en el Prado por cerca de un millón de euros

El gobierno local ha aprobado este viernes la licitación de un proyecto emblemático que transformará el Prado de San Sebastián en el mayor espacio de juego tematizado e inclusivo de la ciudad. Se trata de la primera fase de la futura Ciudad de los Niños, una actuación con un presupuesto de 952.633 euros que marcará un antes y un después en los espacios infantiles de Sevilla.

Esta primera fase se centrará en el ámbito “Sevilla y sus fiestas”, ubicado en la gran plataforma central del Prado. Aquí se instalará el elemento más representativo del proyecto: una gran estructura de juego que recrea la histórica Pasarela de la Feria de Abril, la que estuvo en la calle San Fernando entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Será un espacio totalmente singular, diseñado expresamente para Sevilla, con unas dimensiones de hasta 34 metros por 34 y una altura que llegará a los 15 metros. La estructura será accesible y jugable hasta los 10 metros, e incluirá toboganes, pasarelas, redes de trepa, rocódromos, tirolinas, juegos sensoriales y zonas de interpretación y reunión para fomentar la creatividad y el juego compartido.

El pavimento será de césped artificial amortiguante, con base técnica reciclada y drenante. Además, se respetará íntegramente el arbolado del parque.

Feria y Semana Santa

A ambos lados de esta estructura central se instalarán dos áreas tematizadas, cada una de unos 350 metros cuadrados, dedicadas a la Feria, la Semana Santa y las fiestas de los barrios, con elementos dinámicos que estimulan la actividad física, la imaginación y la interacción social.

El proyecto se ha diseñado con una premisa esencial: crear un gran espacio de juego inclusivo. Esto implica itinerarios accesibles, actividades a un único nivel, elementos multisensoriales y zonas pensadas específicamente para que niños con y sin discapacidad puedan jugar juntos en igualdad de condiciones.

Una vez que acabe el proceso de licitación y adjudicación, la empresa adjudicataria dispondrá de nueve meses para ejecutar la actuación: un mes para presentar el proyecto definitivo y ocho meses para el suministro e instalación de todos los elementos. "Prevemos que este parque sea una realidad en junio del año que viene", ha dicho el portavoz Juan Bueno.

"Esta Ciudad de los Niños continuará desarrollándose por fases, como les decía al principio, la fase que ahora se licita es “Sevilla y sus Fiestas” incorporando en el futuro otras áreas tematizadas como El río Guadalquivir, El descubrimiento de América, Mi ciudad, Mi pueblo, El bosque mediterráneo y la jungla, y un espacio específico para los Peques".

"En definitiva, estamos hablando de un proyecto emblemático de casi un millón de euros que transformará el Prado de San Sebastián en el mayor espacio de juego tematizado e inclusivo de la ciudad, y que convertirá este enclave en un referente para las familias sevillanas durante las próximas décadas".

"Este proyecto de la Ciudad de los Niños sigue la estrategia de renovación y puesta en valor de nuestros parques infantiles desde que llegamos al gobierno municipal. Nos encontramos inmersos en en el desarrollo plan global de más de cinco millones de euros para hacer estas áreas para hacerlos más modernos, inclusivos y seguros en todos los barrios de la ciudad".

Cinco parques infantiles inclusivos

"Actualmente estamos incorporando cinco parques infantiles inclusivos a la ciudad. Ya se han terminado las obras para instalarlos en la plaza Farmacéutica Margarita González, en la calle Japón y en Graham Bell. Y en las próximas semanas estarán terminadas las actuaciones en la incorporación de estos juegos en el Parque de la Buhaira y en el Parque de la Rosaleda".

En esta línea, ya han empezado las obras de la nueva área infantil singular del Paseo de Europa, un espacio inclusivo inspirado en las grandes ciudades europeas que estará ubicado en un espacio de 1.300 metros cuadrados y en pocas semanas comenzarán las actuaciones para incorporar otro espacio singular de juegos infantiles en la plaza de la calle Fernanda Calado Rosales, en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que estará tematizado como un aeropuerto.

"Estas actuaciones se suman a la renovación de suelos de seguridad de parques infantiles que estamos acometiendo desde que llegamos al Gobierno. Ya hemos cambiado el suelo de seguridad en 132 parques, lo que supone cerca del 40% de la totalidad (36,4%)".

"Además, estamos terminando de colocar toldos en 15 espacios infantiles distribuidos por todos los distritos. Esta iniciativa se une a la rehabilitación de muchas pérgolas de mimbre que han estado abandonadas durante años y que este gobierno municipal está recuperando".

Estamos ejecutando un Plan de pintura y mantenimiento de parques infantiles con el que hemos pintado 99 parques infantiles desde el pasado mes de julio, casi el 30% de todos los parques infantiles de la ciudad (hay 362).

"Este plan se está llevando a cabo gracias a que hemos doblado el presupuesto de conservación de parques infantiles para garantizar una respuesta ágil y efectiva en el mantenimiento de estos espacios".

"No paramos en nuestro empeño de poner en valor los parques infantiles de la ciudad. Estamos invirtiendo más de cinco millones de euros en nuevos juegos para niños con cualquier capacidad, en la seguridad de los mismos, en hacerlos más confortables y en su mantenimiento. Queremos que sean vertebradores de la vida de la ciudad y sobre todo espacios de disfrute para los más pequeños".