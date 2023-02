Los sevillanos faltaron sin avisar a casi 60.000 citas médicas en su centro de salud el año pasado

Los centros de salud de la provincia de Sevilla perdieron el año pasado 59.100 citas de medicina de familia de personas que, tras tener asignado el día y la hora de la consulta, no acudieron. La cifra supone que cada día se queden en el limbo más de 160 citas. Una situación que provoca huecos en las apretadas agendas de los profesionales, pero que no se cubren al no haber sido anuladas, lo que intensifica los tiempos de espera, el colapso de las urgencias y el disgusto de los profesionales sanitarios.

Las cifras, facilitadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contemplan tanto la ausencia en el ambulatorio en el día y hora requeridos como el hecho de no ponerse al teléfono ante la llamada del médico, pues con la llegada de la pandemia en marzo de 2020 muchas de las citas de Atención Primaria de carácter leve han quedado limitadas a una llamada. Dicho de otro modo, que tras el protocolo para completar la solicitud por los distintos canales existentes (app y teléfono de Salud Responde, Clic Salud+ o acudiendo o llamando al propio centro de salud), nadie acudió a la cita cuando llegó su turno por motivos que nunca se conocerán porque la pérdida del servicio no implica justificación alguna.

En términos porcentuales, según las mismas fuentes, los sevillanos faltaron durante el año pasado al 6,87% de las citas reservadas con el médico de familia del total de las 860.258 concertadas. El porcentaje se repite en similares cotas en todos los distritos sanitarios de la provincia.

Un hándicap, para nada menor, que aumenta el tiempo de espera para lograr una cita, que se alarga en algunos casos bastante más de una semana, y acrecienta el colapso, y no únicamente en la Atención Primaria, sino también en los servicios de Urgencias de los hospitales, dado que no son pocos los que deciden recurrir a este servicio al no haber podido solucionar su problema con el médico de cabecera.

“No toda la responsabilidad debe recaer sobre el sistema sanitario. También hay que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía”, recuerda la médica de familia y presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Comunitaria (samFYC), Pilar Terceño, quien insiste en que esas citas que se cogen pero que luego no se hace uso de ellas, “también contribuyen al colapso del sistema”.

Terceño defiende que, si bien es cierto que las dificultades para acceder a una cita en un centro de salud obedecen a cuestiones organizativas, también lo es el hecho que en determinados casos influye la incomparecencia del usuario y, con ella, el desperdicio de esas consultas. Según las estimaciones de la presidenta de la samFYC es “habitual” en una agenda de 35 pacientes “que falten entre dos y tres cada día”. “Puede parecer así poco, pero en la práctica estamos hablando de que se está dejando de hacer un 10% de lo que se tiene asignado en agenda. Eso supone mucho cuando estamos hablando de la dificultad para coger cita o de que hay personas que, por no poder acceder a una cita ordinaria cuando la necesita, están acudiendo al punto de urgencias del centro de salud o del hospital sin necesitarlo, demorando la atención para quien de verdad necesita atención urgente”, insiste.

La administración sanitaria recuerda que existen varias opciones para anular las citas asignadas: a través de la aplicación Salud Responde, mediante el teléfono 955 54 50 69, en la página web ClicSalud+ o directamente en el centro de salud. “Es un gesto muy sencillo. Hay medios para anularlas, en la misma aplicación del móvil. A veces se olvida o surge algo que al final complica el poder asistir y con sólo un clic se puede liberar ese hueco para que lo aproveche otra persona. Cómo están las cosas se va a tardar de la orden de dos segundo en volver a ser asignada”, apostilla.

Terceño insiste en que anular una cita médica a la que finalmente no se va a poder asistir redunda en el beneficio de todos. “Del paciente, del médico y del sistema sanitario, en general”, abunda. “Hay que insistir en transmitir esa idea solidaria para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene anularla y dejar el hueco para otra persona”, sentencia Pilar Terceño.

La situación se repite en toda la comunidad andaluza, donde, según las cifras que maneja la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados del SAS, desde 2015 se han perdido 52 millones de consultas de Atención Primaria. Con datos hasta el pasado mes de septiembre, los andaluces habían faltado al 8,6% de las citas concedidas en los centros de salud.