Si mañana vas a Cádiz, que no cunda el pánico: la ciudad acoge el mayor simulacro de tsunami realizado en España

La Junta de Andalucía, en colaboración con distintas administraciones, llevará a cabo mañana en la capital gaditana el mayor simulacro de tsunami organizado hasta ahora en España. El objetivo es poner a prueba la capacidad de reacción institucional y ciudadana ante un maremoto similar al ocurrido en 1755, una operación que implicará a más de 20.000 personas entre efectivos y población voluntaria.

Un ejercicio que recrea el gran seísmo de 1755

Bautizado como Respuesta25, el simulacro reproducirá la magnitud y características del terremoto de 7,6 grados registrado el 1 de noviembre de 1755 al suroeste del Cabo de San Vicente. Aquel seísmo, de larga duración, dividido en varias fases y de notable intensidad, causó más de 60.000 víctimas a lo largo del litoral atlántico de la península.

Tal y como ocurrió entonces, el escenario simulado prevé que el temblor se registre en torno a las 9:30 de la mañana, momento en el que el 112 de Andalucía recibirá un aviso del Instituto Geográfico Nacional alertando del terremoto y de la posible formación de un tsunami. A partir de ese instante, los operativos autonómicos dispondrán de solo tres minutos para emitir un aviso de emergencia mediante el sistema estatal Es-Alert, que llegará a los teléfonos móviles de todos los municipios costeros de Cádiz, desde Sanlúcar de Barrameda hasta San Roque.

El mensaje, que se remitirá entre las 9:30 y las 10:05, servirá para activar todos los protocolos de emergencia. Además del uso intensivo de Es-Alert, se emplearán recursos sonoros —como megafonía o campanas— con el fin de comprobar la eficacia de los sistemas de difusión rápida en entornos urbanos de alta densidad.

Tecnología accesible y evacuaciones reales

El ejercicio permitirá también comprobar el funcionamiento de herramientas tecnológicas como el estándar europeo Pemea, que posibilita el envío de mensajes de chat al 112. Se trata de una función diseñada especialmente para personas con diversidad funcional, en particular la población sorda, a la que se busca garantizar una comunicación accesible en caso de emergencia real.

Durante la prueba se evaluarán igualmente los tiempos de evacuación vertical —desplazarse a zonas elevadas— y horizontal —alejarse de áreas inundables—. En este proceso participarán edificios públicos, empresas, hoteles, centros educativos y colectivos ciudadanos, todos ellos activando sus respectivos planes de autoprotección.

La Junta activará además el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía, el primero de estas características en España. Este documento incorpora mapas de peligrosidad detallados por calado, arrastre de personas, tiempos estimados de llegada de las olas y flujo momento, así como un exhaustivo mapa de vulnerabilidad edificatoria elaborado edificio por edificio en todo el litoral andaluz.

Este análisis ha permitido a los municipios costeros diseñar sus rutas de evacuación y puntos de encuentro a partir de escenarios de mayor riesgo, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Mañana se pondrán a prueba estos planes para comprobar su efectividad.

Cinco escenarios clave en la provincia

El simulacro se estructurará en cinco escenarios principales ubicados en la provincia de Cádiz. El primero estará en la plaza de San Antonio, en la capital, donde se practicarán evacuaciones tanto en altura como en horizontal en hoteles, centros de mayores, edificios públicos y centros educativos. Aquí participarán más de 2.500 escolares, que recibirán formación práctica sobre autoprotección.

El segundo escenario se situará en el Museo de Cádiz, donde se ensayarán los protocolos de protección del patrimonio cultural.

El tercero tendrá lugar en la playa de Santa María del Mar, con simulaciones de avisos a surfistas, rescates y actuaciones del Instituto de Medicina Legal.

El cuarto abarcará la Zona Franca y el recinto portuario, donde se activará el protocolo de valoración de daños estructurales con la intervención del Colegio de Arquitectos.

El quinto escenario se ubicará en el muelle de El Puerto de Santa María, donde la Unidad Militar de Emergencias, junto a bomberos y servicios sanitarios, realizará búsquedas de personas desaparecidas.

La Junta utilizará también la Red de Emergencias de Andalucía y conectará los Puestos de Mando con las salas 112 mediante la Plataforma de Gestión de Emergencias, que permitirá seguir la evolución del simulacro en tiempo real.

Aunque el epicentro de la operación estará en Cádiz, también participarán Chipiona, Conil, Rota, Los Barrios, Puerto Real y La Línea de la Concepción, municipios que activarán sus planes locales junto con empresas, centros educativos y servicios públicos dentro del despliegue de Respuesta25.