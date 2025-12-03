Siete unidades del Área Sur de Sevilla reciben la certificación de calidad sanitaria

Siete unidades del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, dependiente del SAS, han obtenido la certificación de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), reconocimiento que avala su compromiso con la mejora continua y la excelencia en la atención a los pacientes.

Así, fueron distinguidas durante un acto celebrado en el Hospital Universitario de Valme, al que asistieron responsables de las unidades y directivos del área sanitaria las unidades de atención primaria de Montequinto, Morón, Utrera Norte, Arahal y Lebrija. Por su parte, la unidad de Oncología Médica, de atención especializada, también ha conseguido la certificación de calidad en nivel Avanzado, el primero de los tres niveles del modelo de la ACSA, al cumplir el 49% de los estándares del manual de unidades de gestión sanitaria. Esta unidad fomenta la atención en acto único realizando consultas conjuntas con Urología y con Dermatología, con diferente periodicidad, y además ha elaborado un sistema de registro de derivaciones de pacientes a la unidad de Salud Mental y a la de Cuidados Paliativos del área, favoreciendo la inmediatez en la comunicación y garantizando la continuidad asistencial, entre otras fortalezas.

También la unidad de Hematología ha recibido la certificación de calidad en nivel Óptimo, el segundo de los tres niveles que contempla el modelo de la ACSA. Esta unidad ha cumplido el 76% de los estándares del manual de unidades de gestión sanitaria, destacando especialmente por los indicadores de tiempos de respuesta; por la integración en el sistema informático de las pruebas que se externalizan al hospital de referencia para tener trazabilidad de estas pruebas; por la incorporación del paciente en la toma de decisiones compartidas sobre el manejo del tratamiento y de sus efectos adversos; y por la importante actividad científica e investigadora de sus profesionales.

El reconocimiento destaca la eficacia, seguridad, accesibilidad y atención basada en la evidencia de estas unidades, así como más de 300 acciones de mejora implementadas durante el proceso de certificación. Entre los puntos fuertes se incluyen la implantación de protocolos de cribado y tratamiento, la coordinación interdisciplinar y la participación activa en programas de promoción de la salud.

Con esta certificación, el Área Sur consolida su apuesta por la calidad sanitaria, sumando ya 34 unidades acreditadas bajo los estándares de la ACSA, entidad reconocida por organismos internacionales como ISQua.