El sindicalismo reivindica el bienestar para todos los trabajadores

Ayer quedó inaugurado el curso sobre Sindicalismo para el trabajo futuro que desarrolla la Universidad Pablo de Olavide en su sede en Carmona. El primer acto contó con la presencia del Secretario general de CC.OO. Alfonso Vidán Martínez que habló sobre la actualidad laboral en el panorama nacional.

-En cuanto al empleo, el conjunto de Andalucía crece pero Sevilla ha recogido el peor mes de junio en desempleo en los últimos cinco años. ¿A qué es debido?

-Es posible que al estar asentados en el sectores turístico y de servicio, quizás todavía no haya empezado la etapa fuerte y se ha producido esa bajada. No creo que esto marque tendencia, pero sí debemos estar atentos porque la competencia turística cada vez es mayor como Túnez o Egipto. Debemos apostar por un turismo sostenible y de calidad si no queremos perder ese privilegio que tenemos.

-¿Cuál es el mayor defecto del empleo en la actualidad? precariedad, temporalidad...

-Se está generando empleo pero es un empleo de muy poca cualificación y vulnerable tanto en temporalidad como en precariedad y también fraudes contractuales que se están dando con demasiada frecuencia.

-Acudió a un acto para advertir sobre las altas temperaturas... ¿hay buenos planes de prevención de accidentes laborales?

-El trabajador, debido a la precariedad, lo primero que quiere es encontrar un empleo y en las condiciones que tenga. No hay que olvidar que la prevención de riesgos es el principal índice de la calidad del trabajo y de eso adolecemos. Se precisan normas mínimas como las de adecuación al cambio climático.

-Ha habido un curso sobre la mujer en estos días, ¿cómo ve su rol en el mundo del empleo? ¿haymedidas concretas para ellas?

-Supone gran alegría que cada vez existan más mujeres en el mundo laboral, pero es verdad que tiene que seguir superando tremendos obstáculos debido a la concepción patriarcal de la sociedad. El 75% de los contratos a tiempo parcial son de mujeres porque tienen que cumplir con esa doble función de trabajadora y amas de casa, y eso no puede ser.

-¿El futuro laboral de un país debe tener en cuenta a los parados mayores de cincuenta? y ¿juventud y experiencia es un tópico o una necesidad?

-La edad media de vida se va aumentando y, por tanto, a los cincuenta el trabajador es absolutamente válido. Basta con entender que, cuando vaya pasando el tiempo hay que ir adaptando los puestos a esa edad. La juventud es la gran apuesta que tenemos. Si bajas la edad de jubilación, permites el acceso de la gente joven que está mucho más formada al mundo laboral. Debe producirse ese relevo generacional bueno para la economía y el país.

-¿Se puede ser empresario poderoso y sindicalista a la vez?

-No. Los dos defienden intereses absolutamente diferentes. El empresario expone su capital y lo arriesga para su beneficio, pero desde el punto de vista sindical nos situamos enfrente del empresario para decirles que ese beneficio lo tiene gracias al esfuerzo del trabajador y que también debe ser partícipe de esas ganancias.

-Un cantante actual dijo que “en los CV ya no se pone qué se aguanta porque se da por hecho...

-Tiene toda la razón. Ese sea el objetivo de estos cursos, de lo que tiene que hacer el sindicalismo ene l mundo del trabajo en el futuro. En un mundo que se conoce por la era del trabajador emprendedor, yo creo que se está confunciendo a la población. El trabajador siempre es por cuenta ajena pero tiene una vida.