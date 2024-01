El sindicato de la Policía Local de Sevilla critica el "fantasmeo" del Ayuntamiento

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla denunció ayer el "fantasmeo" del Ayuntamiento a la hora de "presumir" de la intervención de dos policías locales, que lograron detener a dos sospechosos que se dieron a la fuga con un coche robado. El arresto se produjo tras una espectacular persecución por las vías del tranvía.

El sindicato mayoritario en la plantilla de la Policía Local explicó que la cámara con la que se grabó el vídeo es "particular de los agentes", pues el Ayuntamiento "no tiene cámaras ni en los patrulleros ni unipersonales". "Es más, las de seguridad de las sedes policiales no graban absolutamente nada", apuntó el Sppme en un comunicado. Este extremo fue negado por fuentes municipales.

Además, el sindicato aseguró que los agentes detectaron que el coche era sustraído gracias a un programa policial que uno de los policías traía de su municipio anterior. "En Sevilla no existe programa policial en los terminales móviles para poder acceder a ninguna información", asegura el sindicato. El gobierno local sostiene que es a través de la sala cómo los policías pueden corroborar en cuestión de segundos si un vehículo figura como robado o no.

"Que bonito es ponerse medallas a consta del gran trabajo de nuestros agentes, dando una imagen falsa. Ni cámaras, ni programa, ni nada que nos facilite el trabajo. Menos vídeos y más modernización, eso sí, dos sueldos para hacer vídeos y propaganda. Menos fantasmeo y presumir de algo que el ayuntamiento no nos proporciona y más ponerse las pilas y modernizar la Policía Local", critica el Sppme.

Además, esta organización indicó que "a modernización no solo conlleva medios, también sedes". "Se da la circunstancia que hace unos días, en el traslado de un vehículo patrullero, compañeros sin uniformar y sin arma, localizaron una furgoneta y, en su interior, un ciclomotor sustraído", añadió el sindicato, que lamentó que esta noticia no fuera hecha pública por el Ayuntamiento.