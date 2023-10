El maltratador de Sevilla, en televisión: "La pulsera me la quité porque no pienso ir a prisión"

El maltratador detenido el miércoles en Sevilla apareció en un programa de la cadena Telecinco mientras estuvo fugado. En el mismo, aseguró que se había quitado la pulsera telemática de control porque no pensaba ir a prisión. "Yo no pienso ir a prisión por esta chica, que está haciendo un circo mediático para sacar provecho y lo único que tiene es inquina conmigo", dijo J. J. C. P., que finalmente fue arrestado la tarde del miércoles en un local habilitado como vivienda en el que se ocultaba en la Macarena.

El sospechoso negó que estuviera en España e hizo creer en sus redes sociales que se encontraba en Marsella. "Me he tenido que ir y abandonarlo todo porque literalmente se me ha maltratado y vapuleado sólo porque una persona tiene un ataque de celos de cojones", dijo en televisión, donde recordó que todas las condenas que tiene son por saltarse órdenes de alejamiento.

Una de sus víctimas (tiene denuncias de ocho mujeres) denunció en septiembre que se había quitado la pulsera telemática y que la había amenazado. El presunto maltratador se escudó en que no está bien psicológicamente. "Yo tengo dependencia emocional, no he sabido estar solo", apuntó, y negó las amenazas. "¿Qué videos amenazando tengo yo? Que los saque. Yo no amenazaba con hacer las cosas, yo las hacía".

Este hombre insistió en que no tiene miedo a cumplir condena, sino a que se le "machaque públicamente como se me está machacando" y criticó que se haya vulnerado su presunción de inocencia. Su intervención en televisión acabó asegurando que él había parado a amigos suyos que querían hacerle daño a una de sus víctimas. "Me han dicho que lo harán cuando yo entre preso, pues así no he podido ser yo".

Antes había criticado a las Fuerzas de Seguridad, de las que aseguró que era "un poco torpes" por no arrestarle. Dijo que lo único que habían hecho los agentes era ir con su foto a los gimnasios que él frecuenta.