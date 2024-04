Concentración de taxistas ante el Ayuntamiento de Sevilla para que los VTC no ganen espacio en la Feria

La Asociación Élite Taxi Sevilla ha celebrado este jueves una concentración ante el Ayuntamiento, en demanda de "compromiso y claridad en el desarrollo de los planes" de movilidad para los grandes eventos de la ciudad y de que no haya más "espacio" en esta nueva edición de la Feria para los vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para las empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify.

La asociación ha manifestado que con motivo de la reciente celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol en el estadio de la Cartuja, con el desembarco en Sevilla de unos 100.000 seguidores del Athletic Club y del Real Mallorca, la ciudad ha sufrido un "caos de movilidad", exponiendo que "a pocos días de la celebración de la Feria de Abril, se intuye que las cosas van a empeorar".

Según el colectivo, "los planos y directrices que se marcan en los documentos, dictados con mayor o menor ambigüedad, parece ser que no se trasladan a la realidad dando unas directrices claras a la Policía Local". "Así lo hemos visto en Semana Santa y este fin de semana pasado durante la celebración de la Copa del Rey, cuando no se daba cumplimiento a los planes de movilidad aprobados, pudiéndose comprobar durante toda la jornada que los VTC circulaban por el itinerario exclusivo para el taxi, empeorando así la prestación del servicio", quizá "debido a que las directrices a la Policía Local no son sumamente claras o incluso ambigüas", señala el colectivo.

Además, esta asociación de taxistas asegura que a poco más de dos días del inicio de la Feria "no se ha publicado el plan de movilidad" del evento, "dando una imagen de falta de transparencia". Élite expone además que "verbalmente" le ha sido "adelantado que los VTC ganarán espacio este año, mermando así los intereses del sector del taxi", toda vez que según la Unión Sevillana del Taxi, la disposición respecto a los VTC sería este año igual que el anterior