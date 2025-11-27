Los TCAE llaman a la huelga en Sevilla: "Es hora de acabar con la discriminación"

Una protesta anterior de los TCAE ante el edificio de Gobierno del Hospital Virgen del Rocío.

El sindicato FAC-USO, organizador en solitario de este paro, ha anunciado concentraciones de 11:30 a 12:30 en los principales centros sanitarios de la provincia, con epicentro en los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Valme. La capital andaluza se convertirá así en un termómetro del malestar de un colectivo que asegura arrastrar tres décadas de discriminación profesional.

La protesta reivindica la reclasificación de los TCAE al subgrupo C1, tal como reconoce su formación y sus funciones reales, todavía encuadradas en el C2. Un estancamiento que, según FAC-USO, vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público y mantiene al colectivo en una desventaja salarial y profesional "injustificable".

FAC-USO responsabiliza directamente a las administraciones públicas por bloquear la aplicación de la normativa, y carga también contra la pasividad del resto de sindicatos. “Somos los únicos que damos el paso que nadie ha querido dar”, señalan.

La organización recuerda que el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI de 2022 habilitaba a actualizar las clasificaciones, pero "ni el Estado ni las comunidades autónomas han activado el cambio", subrayan.

El 28N será así la primera huelga estatal centrada de forma exclusiva en esta reclamación. Desde Sevilla, numerosos TCAE han confirmado su participación, apuntando a una movilización "necesaria y largamente esperada".

Un clima de tensión creciente en la sanidad andaluza

Trabajadores de mantenimiento del SAS protestan ante el Virgen del Rocío. / M. G.

La convocatoria se produce en un contexto laboral especialmente tenso en Andalucía. Este jueves, centenares de trabajadores de mantenimiento del SAS protestaron simultáneamente en centros de todas las provincias para denunciar su "pésima" situación laboral y frenar lo que consideran un proceso de privatización progresiva del servicio.

CCOO y UGT advierten de que el SAS no convoca las mesas técnicas que llevan meses reclamando y que la falta de contrataciones y sustituciones está deteriorando la calidad del mantenimiento en los hospitales. Acusan a la Administración de “desmantelar” el servicio público mientras aumentan las externalizaciones.

Los sindicatos exigen una mesa técnica urgente, la ampliación de plantillas, la homologación del complemento específico y el reconocimiento de la peligrosidad y especificidad de categorías como electromedicina, técnicos de alojamiento o cocineros.