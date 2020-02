"He llegado a vender 15.000 kilos de limones a 380 euros"

Ramón Garrido y Antonio Mates son dos pequeños agricultores, "no terratenientes, como dicen los de la UGT". Garrido tiene sólo cinco hectáreas de aceituna de mesa en Umbrete. Dice que no puede contratar a nadie y cuando necesita personal, se hace con los servicios de una empresa, "que solo trae sudamericanos, porque los españoles no quieren trabajar". También tenía limones, pero acabó arrancándolos cuando un año le pagaron por 15.000 kilos 380 euros.

Antonio tiene dos hectáreas de olivar, cedidas, es decir, regaladas a cambio de nada por mantener el cultivo. En su caso también tiene media hectárea de naranjos y por un kilo de naranja le pagan seis céntimos: "Y que no me digan que son los intermediarios porque el que me las compra las lleva directamente a un puesto y las vende a 80 céntimos".

Son sólo dos de los pequeños agricultores que se han concretado este martes en Benacazón para apoyar la gran tractorada que han promovido las organizaciones del sector para reclamar precios dignos y un mayor apoyo a un sector estratégico en la economía provincial y nacional.