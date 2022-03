un trabajo, el inicio de un sueño

Se dice que “ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad”. La satisfacción se dibuja en el rostro de Emiliene Vargas del Castillo, una mujer que, contra viento y marea, ha conseguido cumplir su sueño, ese con el que anhelaba desde que dejó Bolivia, su país natal, y tras años de penurias.

Con tan sólo veintiséis años y la maleta cargada de recuerdos, Emiliene llegó a España de la mano de su marido. Por caprichos de la vida y la distancia, el matrimonio llegó a su punto final, algo que marcó el comienzo para una mujer que tenía claro su camino.

Emiliene, sobreviviendo a duras penas, comenzó a dedicar su vida al cuidado de los demás, de nuestros mayores, aquellos que como ella misma afirma son “el cariño que necesito, los que me hacen sentir fuerte y no desistir”. Durante once años estuvo como interna y en ese tiempo de arduo trabajo también observó el transcurrir de las auxiliares, una profesión que le causaba curiosidad y por la que empezó a interesarse con la idea de “poder ser algún día como ellas”.

Duros comienzos

Tras más de 365 jornadas de pensamientos y dudas en busca de una solución, Emiliene se decidió y acudió a una asociación del tercer sector donde sabía que si precisaba una mano, allí le iban a tender las dos.Con seguridad y confianza, aquella que le daban sus años de experiencia, Emiliene explicó su situación y puso sobre la mesa “las cartas” que marcaban su afán de superación. Su admirada valentía y fuerza le sirvieron para realizar diferentes cursos que le permitieran acceder al mercado laboral.

Actualidad Lleva tres años cuidando a personas mayores como auxiliar y le apasiona su trabajo

Su propio destino lo estaba escribiendo Emiliene. Mientras su formación cada vez era mayor, su grupo de inseparables compañeras imaginaba cómo sería trabajar para una gran empresa, un sueño que, a la postre, se convertiría en realidad gracias a la empresa Clece.

Clece, un sueño cumplido

“Recuerdo el día que me dieron la noticia...” Así comienza Emiliene a recordar, con visible emoción, el haber cumplido un sueño. Clece ha significado en su vida “un punto y aparte, puesto que marca mi inicio profesional como auxiliar de ayuda a domicilio”.

Este momento siempre tendrá un lugar especial en un corazón que palpitaba de alegría al tiempo que su mente gritaba “yo puedo, puedo salir de esto”. Emiliene ha vivido situaciones de todo tipo y las lágrimas recorren sus mejillas al echar la vista atrás y revivir la ausencia de su familia, de sus hijos y de su amada Bolivia. Aun así, la derrota no tiene cabida en su sentir, “no podía consentir que a mi familia le faltara de nada. No solo he cumplido un sueño sino que además he podido mantener a mis seres queridos”.

Esfuerzo Su experiencia y afán por seguir creciendo como profesional han cambiado su vida

Un referente para muchos

Mientras cuenta sus experiencias y la pasión con la que desempeña su labor, Emiliene remarca que el respeto “ha sido fundamental en su ámbito laboral”, un aspecto que Clece cuida constantemente entre sus trabajadores y trabajadoras. Además, como todos sus compañeros de profesión, los auxiliares “amamos nuestro trabajo”.

Ser auxiliar de SAD de Clece en Sevilla y ayudar en sus hogares a las personas mayores no es un tarea fácil por lo que Emiliene asegura que la personalidad juega un papel fundamental. “La forma de trabajar y de ser me han hecho una persona muy querida en la empresa”. En definitiva, este trabajo “te tiene que gustar y para mí es toda una vocación”.

Presente A través de una oportunidad de empleo Clece te ayuda a cumplir tus sueños

Su testimonio no quiere ser una historia en papel volcada, ni una narración de simple lectura, Emiliene quiere trasladar que se puede cambiar y que su vida sea un impulso para muchas personas que han tenido que sufrir los sinsabores que ella misma sufrió. “Aquellas personas que estén desempleadas tienen una oportunidad en Clece, una empresa que te ofrece una oportunidad de empleo y te ayuda a cumplir tus sueños”. No hay que tener miedo ni caer en el desasosiego. Para Emiliene, Clece es un punto de partida para ser feliz y desempeñar una labor social que enriquecerá a toda la sociedad, “ayudando a los demás y sumando experiencias de vida”.

Tras quince años en España, este es el tercer año que Emiliene forma parte de “la familia” Clece. El trabajo, la formación y conocer un país que le ha dado mucho le ha servido para construir un hogar que es techo para sus dos hijos.

Ahora, Emiliene se marca un objetivo más, que llegue un día en el que pueda afrontar la jubilación y decir “he trabajado mucho en lo que más amo, estoy al lado de mis hijos y ahora toca disfrutar de la vida”.