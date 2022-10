Las trabas burocráticas retrasan la contratación de la luz en las Tres Mil Viviendas

El proceso de contratación de los suministros de luz en el Polígono Sur no avanza al ritmo esperado por una serie de factores que lo están retrasando. Por un lado, están las trabas burocráticas que complican que a los residentes en las zonas más deprimidas del barrio se les pueda dar de alta. Por otro, la Junta, como titular de los bloques, se ha quedado sin presupuesto para hacer algunas obras previas a la contratación y necesarias para ello. Por último, empieza a imperar el efecto llamada entre los propios vecinos, que ven que quienes viven en sus mismos bloques se vuelven a enganchar ilegalmente a la red sin que haya demasiadas penalizaciones por ello.

De fondo permanece el temor a que pueda repetirse la situación vivida desde el mes de febrero de 2022, cuando explotó un transformador que daba servicio a buena parte de la barriada Martínez Montañés, en concreto a la zona conocida como Las Vegas, y que dejó sin luz a más de 200 familias durante varios meses. Endesa repuso el transformador incendiado en verano, después de numerosas quejas de los afectados y después de que una sentencia judicial obligara a la compañía y a la Junta, como titular de los bloques (pertenecen a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA), de dar luz a un vecino que sí tenía el contrato en regla.

El problema de la luz en esta parte de las Tres Mil Viviendas sigue siendo muy complejo. En los últimos años se sucedieron los incendios y averías como consecuencia del cultivo indiscriminado de marihuana en los pisos. Las mafias de la marihuana se enganchaban a los centros de transformación con gruesos cables, que en ocasiones tiraban por el subsuelo. Incluso los transformadores fueron vandalizados y sus cerraduras originales fueron sustituidas por cadenas y candados de algunos vecinos. Esto sobrecargó tanto la red que terminaba explotando.

Tras una serie de reuniones de las distintas partes implicadas con el propio comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, que alertó de la necesidad de dar luz para evitar una crisis humanitaria en la zona, AVRA comenzó a renovar las instalaciones en los cuartos de contadores para que los vecinos pudieran darse de alta en la compañía. Endesa instó a los residentes a contratar legalmente el suministro, ya que no tendrían que pagar nada por él si se acogían al bono social.

Pero en la práctica esta situación se está complicando por las trabas burocráticas que tienen los vecinos a la hora de acreditar que son los titulares de las viviendas. En muchas ocasiones estos pisos han pasado por distintos inquilinos y quien habita en ellos no coincide con el que figura en la documentación. Igualmente, para poder acogerse al bono social, la compañía les insta a presentar una serie de papeles que no siempre pueden obtener. Endesa alega que, por normativa, las empresas distribuidoras están obligadas a pedir una serie de documentación que les exige la administración, como el CIE (Certificado de Instalación Eléctrica, antiguo boletín de enganche).

El portavoz de la asociación de vecinos Martínez Montañés, Rafael Pertegal Santiago, explicó que son básicamente tres las cuestiones que deben solucionarse. "Por un lado, hay que regularizar los pisos en los que residen familias con una antigüedad de seis meses, que es algo que se aprobó en la mesa de vivienda y no se está haciendo. AVRA hizo un censo y pidió una documentación, que a día de hoy no sirvió para nada, porque a día de no se ha completado el proceso. Es decir, el primer paso es saber quién vive en cada vivienda y regular a los que no lo estén bajo unas condiciones o requisitos", explica este representante vecinal.

El segundo paso, asegura Pertegal, es el de la contratación de la luz, que se planteó en mayo de 2022, tres meses después de la explosión del transformador. "AVRA tenía que cumplir unas exigencias por parte de Endesa, para lo que nos pidió colaboración al equipo del Comisionado y a nuestra asociación", apunta este vecino, cuya labor fue la de mediar con los residentes de varios bloques (el proceso empezaría en cinco edificios) para instarlos a la contratación del suministro. "Ese esfuerzo no sirvió absolutamente para nada", lamenta el representante vecinal, que se queja de que a los vecinos se les ha hecho ir a firmar los contratos de la luz hasta tres veces en cinco meses.

Además, quedan otros once bloques en los que no se ha podido actuar aún por falta de presupuesto. "Ya llevamos viviendo esta penuria desde el 26 de febrero, ¿se puede castigar a los vecinos sin luz hasta que desbloqueen un presupuesto?", se lamenta Pertegal. En la práctica, la situación es que son muchos los residentes que han optado por volver a enganchar ilegalmente la luz, aún a riesgo de multas muy elevadas, como las que ya están llegando.

Pertegal pidió al Ayuntamiento de Sevilla una mayor implicación en este asunto, y que asuma su responsabilidad del alumbrado público, pues no hay luz en la mayoría de las calles, lo "que está dando lugar a robos frecuentes y dificulta las posibles intervenciones policiales". También solicitó a AVRA que se haga responsable de los atascos en los bajantes, que vuelven a inundar las calles de aguas fecales.