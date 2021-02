Un turismo local e irresponsable

Así, incide en que "Sevilla se incorpora al conjunto de ciudades que están regulando un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que están produciendo algunos efectos negativos en algunos barios de la ciudad, con la presión al alza del alquiler o problemas de convivencia". "Se establecen algunas limitaciones para que este fenómeno no siga creciendo sin ton ni son, sino que esté regulado" , asegura.

Medidas, en definitiva, para complicar las cosas a los huéspedes que quieren utilizar sus propiedades irregularmente. "Nadie quiere que le hagan una fiesta en su casa, porque te la destrozan, te la ensucian y te cuesta el doble en limpieza", añade. No obstante, en la plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos Airbnb, la situación es variopinta. En Sevilla, actualmente, se ofrecen más de 80 alojamientos disponibles para una noche con reserva directa. Es decir, sin posibilidad de que el propietario cancele su reserva y con entrada autónoma en el inmueble sin necesidad de intermediación con la propiedad. La inmensa mayoría, más del 90%, se encuentran en el centro de la ciudad y su precio medio es de 154 euros para alojamientos de cuatro huéspedes como mínimo. En dicha lista se mezclan los dos tipos de alojamientos: vivienda turística (VFT) y apartamento turístico.

"Nosotros no queremos fiestas". Así de tajante se muestra Juan Díez, propietario de una vivienda turística. Habla también por otros dueños, que asegura que "ponen normas, pero se las saltan". Se refiere a los jóvenes que reservan por una noche sus alojamientos con intención de realizar fiestas. "He llegado a cancelar reservas sospechando que fueran fiestas", explica Díez, que aplaude la decisión del gobierno andaluz de anticipar la prohibición de vender alcohol. También cuenta que muchos propietarios de viviendas turísticas han elevado el mínimo de noches de reserva a "dos o tres para evitar que se les metan para fiestas", así como bloquear la disponibilidad los fines de semana.

Las restricciones impuestas por las administraciones marcaron un toque de queda y el adelanto del cierre de la hostelería, lo cual ha empujado a la población a huir de las calles. Resguardarse en casa, aunque en ocasiones no fuera la suya. Viviendas y apartamentos turísticos se han convertido en improvisadas salas de fiesta al margen de lo legal y lo responsable. "Estas nuevas medidas favorecen la venta en supermercados y grandes almacenes", afirmaba Pedro Mateo, gestor de ventas en hostelería, el pasado noviembre . Ahora, la Junta ha decidido limitar también la hora de venta de alcohol , con objeto de dificultar las reuniones en viviendas y parques. Es decir, el botellón tras el cierre de los bares a las 18:00.

El debate de la regulación de las viviendas turísticas, reabierto

Javier Díez es un firme defensor del sector que integra y al que desmarca de los apartamentos turísticos. Explica que las viviendas turísticas pertenecen a particulares y "no a fondos buitres", tal como asegura que les acusan desde Podemos. Detalla que un propietario "no puede tener más de dos pisos en un kilómetro a la redonda", algo con lo que argumenta la debilidad frente a los grandes tenedores de apartamentos (3 o más) y las cadenas hoteleras. También destaca que "no te puedes anunciar en una página web de reservas sin tener licencia", en referencia a la regulación que ya existe sobre ellas y que el Ayuntamiento quiere aumentar.

Díez cuenta que la mayoría de los propietarios de viviendas turísticas son personas que utilizan dichos beneficios, que cifra en 1.200 euros al mes, para "pagar la hipoteca de su primera vivienda o ganar un sobresueldo". Cree que el Ayuntamiento quiere convertir sus propiedades en suelo terciario para declararlos actividad económica y equipararlos con los apartamentos turísticos y hoteles. No obstante, asegura que esta decisión sería recurrida y "perderían en los tribunales". Por último, alude al terreno fiscal para defender a estos alojamientos, que "pagan impuestos aquí y no en el extranjero como las grandes cadenas hoteleras". Lo que hace que "el dinero se quedé aquí y no se vaya fuera".