El turismo protagoniza el primero de los debates organizados por Antonio Muñoz

Una de las conclusiones del primer encuentro Luces Largas organizado por Antonio Muñoz es que la tasa turística no retrae la afluencia de visitantes y puede ser una extraordinaria fuente de recursos para las arcas municipales. La incorporación del turismo a la planificación de las políticas transversales de una ciudad, que van desde la movilidad hasta el urbanismo, la asistencia sanitaria, la gestión de los residuos, la cultura o la limpieza. También habría que repensar la promoción, orientándola hacia la captación de turistas que quiere la ciudad y tener en cuenta la capacidad de la carga turística, es decir, de recepción de visitantes, que debe ser igual a la capacidad de gestión de los recursos públicos que garanticen por un lado la calidad de vida de los residentes y, por el otro, la calidad de la experiencia turística. Todo ello con la incorporación del sector privado como de los vecinos en todos estos temas.

Esta primera edición de Luces Largas ha llevado por título ‘Cómo gestionar el éxito de los destinos turísticos’ y ha contado con la Fundación MAS, ASET, Fundación Luis Lezama-idhs y Atrevia como entidades colaboradoras.

En la inauguración, que se ha desarrollado en el Centro ODS de la Fundación MAS, Muñoz, quien previamente ha anunciado al auditorio que este foro de debates se extenderá a otras materias que atañen a Sevilla, ha destacado el crisol de sus participantes, con presencia de autoridades, empresarios, alumnos y directivos, aunque ha hecho especial hincapié en la incorporación de vecinos, sobre todo de barrios de Sevilla se producen fricciones entre residentes y turistas

"La pandemia de la COVID-19 reveló la importancia económica y social del turismo. Tras la COVID, ha habido una explosión del turismo. Sevilla es un éxito turístico, pero eso no nos garantiza el futuro: las ciudades compiten entre sí, de ahí la necesidad de una reflexión para seguir siendo una ciudad competitiva en la industria turística", explicó Muñoz. Dejando muy claro que el turismo no se puede satanizar por su gran importancia para la economía y el empleo locales, ha opinado que no se pueden gestionar igual los servicios públicos con 3 millones de turistas que con 6 millones. "No cabe la improvisación. No podemos dejarnos llevar, sino hay que planificar y diluir los efectos de esa masificación turística que comienza a ser un incipiente problema", afirmó.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha considerado que hay que abordar cuestiones claves para este sector como son la tasa turística, la proliferación de los pisos turísticos o el impacto del turismo en los servicios públicos, consensuando respuestas. "Seguir generando más riqueza con el turismo pero, a la vez, repartir esa riqueza", afirmó Fernández, quien ha defendido la complementariedad de la oferta turística de la capital y su provincia.

Antonio Muñoz en el foro Luces Largas / M. G.

Durante su intervención en el acto de apertura, Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, ha ensalzado la idoneidad de este foro de debates. "Es el momento de repensar hacia dónde vamos con el turismo. Necesitamos luces largas y buscar un equilibrio en el turismo para no morir de éxito. Debemos hablar más de calidad y no tanto de cantidad y, además, trabajar conjuntamente entre empresas y administraciones públicas para generar sinergias y que la riqueza que genera el turismo en Sevilla, donde es uno de los pilares de su economía y empleo, beneficie a todos", aseguró el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla.

En el primer panel, dedicado a ‘Los desafíos ante un nuevo modelo turístico en las ciudades”, Maribel Rodríguez, presidenta de Women Leading Tourism, ha señalado que es fundamental la gestión del destino turístico para adelantarse y atajar un posible problema de masificación. "Siempre se habla de colaboración público-privada. Esta no debe limitarse a administraciones y empresas, sino que ha de ser una colaboración también con la ciudadanía. No podemos estar siempre regateando problemas, sino que hay que afrontarlos".

Ciudadanía y turismo

La gobernanza, es decir, cómo gestionar una ciudad turística, ha centrado buena parte de las intervenciones. Así, Miguel Sanz, director general de Turespaña, ha dicho que se ha de pasar de una estrategia de sólo captación de turistas a otra que aborde, además, cómo se gestiona el turismo en una ciudad. «Debemos renovar el contrato social entre el turismo y la ciudadanía con un reparto social de los beneficios del turismo», ha agregado. «Si a la hora de planificar la ciudad no se tiene en cuenta el turismo, es difícil gestionar su impacto en los servicios públicos como la movilidad, los servicios sanitarios, el urbanismo, la limpieza, la gestión de residuos, etcétera».

Al hilo de la cuestión, Óscar Pirelli, director de Estudios e Investigaciones de Exceltur, ha opinado que el turismo debe incorporarse a las políticas transversales en la gestión de las necesidades de la ciudad. «Improvisar nunca es bueno», ha zanjado. Asimismo, hay que generar desde aquí la demanda, decidir qué tipo de turismo quiere una ciudad y, a partir de ahí, orientar la promoción, creando una oferta diferencial «y evitando la banalización de la experiencia que ofrece un destino». En su opinión, la capacidad de carga turística, es decir, el límite que una ciudad pueda soportar en cifra de visitantes, es la capacidad que tiene la propia ciudad para gestionarla, de forma que ni se resientan los vecinos ni la experiencia que los turistas tienen del destino.

Desde el público, la líder vecinal Lola Dávila ha intervenido para lanzar la idea de que hay que ofrecerle al turista «lo que tenemos aquí y no tienen en su propio país y apostar por un turismo de la calidad, diversificando los espacios turísticos", tanto de la capital como de la provincia, para reducir la presión sobre determinados barrios, como el Casco Antiguo.

Ley de Haciendas Locales

Esperada fue la ponencia de Francisco Adame, catedrático de Derechos Financiero y Tributario, sobre ‘Turismo y financiación municipal. Tributos locales vinculados al turismo’. Adame dejó claro desde el principio que el impuesto turístico (conocido comúnmente como tasa, aunque en realidad sería un impuesto) no retrae la afluencia de visitantes. La mayoría de los países de la Unión Europea, en concreto 20, ya lo aplican. En España, el Estado podría reformar la Ley de Haciendas Locales para facultar que los municipios que quieran apliquen ese nuevo impuesto, pero también las comunidades autónomas tienen competencias para crearlo y ceder la recaudación a los municipios, como ocurre en Cataluña y Baleares.

"Andalucía tiene competencias para hacerlo", según ha sentenciado el catedrático, quien ha asociado las reticencias de esta comunidad al coste político que supone la medida. Eso sí, ha apostillado Adame, "se requiere máxima transparencia sobre el destino del impuesto turístico. Este no debe ser vía de financiación ordinaria de un ayuntamiento, sino que el objetivo es que la recaudación se dirija hacia los servicios públicos o costes derivados del turismo".

Entre el público, Oriol Balaguer, consejero delegado de KKH, ha opinado que pagar una tasa turística no retrae el turismo. "Es más, permite al turista tener más seguridad sobre los servicios públicos que recibe en la ciudad a la que vaya", ha matizado.

Mientras, el segundo panel del foro ha dado voz a los profesionales de la industria local del turismo. Ha aflorado un problema: el de la necesidad de una cada vez mayor profesionalización del personal y la falta del mismo. "Necesitamos más personal cualificado para ofrecer un servicio cada vez más de calidad. No podemos dejar aparcada esta cuestión ya que a la larga puede generarnos un problema", según ha dicho Juan Luis Fernández, gerente y copropietario del restaurante Cañabota.

Pero Fernández también ha lanzado la idea de que el empresariado debe hacer su propio examen de conciencia e ir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores y hacer así más atractivo el empleo en el turismo. En este aspecto, Rosana González, directora Hotel Colón Gran Meliá, ha incidido en la cualificación profesional y en la orientación hacia el mercado extranjero. "Todos tenemos claro que los clientes están dispuestos a pagar más por el bienestar y la sostenibilidad y Sevilla puede aportar muchas experiencias en ambos sentidos. Yo creo que Sevilla tiene aún mucho potencial en turismo extranjero de largo recorrido, de EEUU y Asia". Por su parte, Isaac Flores, director general de City Sightsseing Worldwide, ha remarcado que ha comenzado a faltar personal y que hay que dignificar el trabajo en turismo para que sea más atractivo. "La tasa turística, bien gestionada y bien dirigidos sus recursos, sería buena para que Sevilla siga jugando en la Champions del turismo. En mi opinión, hay que incidir en el turista de larga distancia, pero también hay que apostar por el turista joven".

Por último, Manuel Marchena, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Sevilla, ha puesto hoy números actualizados a la importancia del turismo en la ciudad de Sevilla: el 17,66 por ciento del empleo, con más de 52.300 puestos de trabajo y una aportación del 15,62 por ciento al Valor Añadido Bruto (equivalente a 5.039 millones de euros). "No dependemos extraordinariamente del turismo, pero sí es un sector básico en la economía y el empleo", ha concluido.