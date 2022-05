Urbanismo y Telefónica preparan la retirada de las últimas 117 cabinas

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y Telefónica preparan una nueva “retirada programada” de las cabinas de las vías públicas de la ciudad, que se sumaría a los trabajos realizados por el Consistorio, en este sentido, a primeros de julio del pasado año.

No obstante, aún no hay un calendario previsto para llevar a cabo la retirada de las citadas cabinas añaden las mismas fuentes-, a pesar de que la inmensa mayoría de ellas no funciona y que el mobiliario suele mostrar signos evidentes de su deterioro.

El creciente impacto de la telefonía móvil desde hace años motivó que las cabinas dejaran de tener uso y se fueran deteriorando con el paso del tiempo y, sobre todo, por los continuos actos vandálicos cometidos sobre estos equipamientos públicos repartidos aún por toda la ciudad.

En julio de 2021, después de un acuerdo alcanzado un mes antes por el Ayuntamiento y Telefónica, técnicos contratados por esta empresa se encargaron de quitar unas cabinas “que ya no eran usadas desde hacía años y que se encontraban deterioradas, sin funcionamiento, sucias y que, por lo general, eran objeto de vandalismo”, según destacan fuentes de la compañía.

Con fecha de cierre de noviembre de 2021, el número de cabinas que aún permanecían en la provincia era de 502, de las cuales, 117 se localizan en la capital. “Entre 2020 y 2021, se retiraron 130 tras un acuerdo entre Urbanismo y Telefónica. Para las que restan, se está preparando una nueva actuación programada. La retirada corresponde a Telefónica”, apuntan fuentes municipales consultadas por Europa Press.

En 2016, se planteó un uso relacionado con la información turística y como puntos de recarga de móviles e incluso existía la posibilidad de que algunas cabinas emblemáticas se conservaran, como sucedió en su día con las del Reino Unido: “cuestión esta última que no se descarta” y en la que coinciden ambas partes.

En relación con el proyecto de reconversión de varias cabinas telefónicas, ubicadas en las zonas de mayor afluencia ciudadana y turística, cuya iniciativa piloto se presentó durante la Feria de aquel año, contemplaba una pantalla táctil antivandálica de 18,5 pulgadas y alta luminosidad en la que el usuario podía consultar gratuitamente información turística de interés, por ejemplo, sobre casetas, comercios y restaurantes cercanos y otro tipo de noticias en tiempo real y en varios idiomas.

Sin embargo, el proyecto, presentado por iUrban.es -una startup dedicada a la fabricación de mobiliario urbano inteligente para ‘smart cities’- no terminó de fraguar.