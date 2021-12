Más vacía queda la España vaciada

La noticia de la muerte de nuestro querido amigo Ismael me ha cogido dentro de esa España vacía de la que tanto hablábamos y a la que tanto amaba. Porque Ismael, de origen zamorano, de la comarca de Sanabria, era una de esas personas que no terminaba de entender bien el porqué de esa queja tan de moda de lamentar un estado de cosas que para él no reportaba sino ventajas. Él amaba Sanabria, amaba su pueblo -donde tenía una casa a la que se retiraba cada vez que podía-, amaba el otoño de colores ocres de la zona, amaba los robles cobrizos, los álamos, los castañares que rodean Rábano de Sanabria, amaba el crepitar de la chimenea, la conversación con los paisanos, los paseos demorados…

La última vez que conversé con él, desde Soria, me transmitía su sana envidia por pasar aquí estos meses silenciosos, y me comunicaba su intención de subir Castilla en cuanto pudiera. No ha podido ser. Por desgracia, no ha podido ser. Se llega a una edad -e Ismael era joven todavía- en la que ya no se sabe a ciencia cierta cuándo va a ser la última vez de algo: de un viaje a visitar una ciudad de recuerdos juveniles, de descorchar una buena botella de vino, de comer con unos amigos, de releer un libro... El poema de Borges Límites es, al respecto, tan sugerente como evocador: "Hay una línea de Verlaine que no volveré a leer/ hay una calle próxima que está vedada a mis pasos/ hay un espejo que ya me ha visto por última vez/ hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo".

Decir que Ismael era una buena persona es algo que queda, por obvio, desdibujado y recurrente. Pero sí, digámoslo no obstante. Ismael era, por encima de cualquier otra cualidad, y las tenía a pares, un buenazo. Permanentemente al servicio de los demás, jamás un comentario airado, nunca una actitud pretenciosa: sencillo, afable, humilde, educado. Y, como decimos, tenía motivos para pavonear como lo hacen tantos mediocres. Un dermatólogo de primera (cuantas veces lo molesté con consultas), un magnífico escritor, un hombre de cultura excelsa. Compartíamos el gusto por los monasterios, por los espacios de silencio y reflexión, por las huidas -siquiera fueran temporales- de ese mundanal ruido tan lleno de rabia y furia que tanto detestaba. Me regaló -siempre tan generoso- varios libros al respecto que guardaré con más celo aún ahora que antes. Y no fueron pocas las charlas en la que, con infinita paciencia, me aclaraba por enésima vez las divergencias entre las diferentes órdenes, los hábitos que vestían cada una, Cluny y Cister, los monjes negros, los monjes blancos, y siempre su querido Silos. Nos unía también -ay- el sentimiento verdiblanco, las risas futboleras, los disgustos y alegrías del Betis, y la admiración por Quino, nuestro querido amigo, icono bético de los 70. Y manteníamos las sanas diferencias balompédicas con su hermano Pepe, sevillista recalcitrante. Si casi todas las pérdidas son irreparables, la de Ismael sin duda lo es todavía más. Sanabria, Umbrete -dónde también le encantaba pasar los días- y la Alfalfa, su querida Alfalfa, quedan más solas y huérfanas sin el buenazo de Ismael. Un hombre, quizá, de otra época, de otro tiempo, de otra educación. Qué verdad es que, por lo general, los mejores se van antes. Mi abrazo sincero a Victoria, su mujer; y a sus hijos. Y a su hermano Pepe. Descanse en paz.