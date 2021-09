La asociación sevillana Adhara pide la vacuna del Papiloma para los niños

El Virus del Papiloma Humano (VPH) no sólo afecta a las mujeres y niñas, sino que los varones también se pueden contagiar y desarrollar lesiones genitales o cáncer y es la causa más común de infección por transmisión sexual. La Asociación Adhara Sevilla Checkpoint, que trabaja en Sevilla desarrollando actividades encaminadas a la atención e información sobre el VIH y otras enfermedades infecciosas de transmisión sexual, reclama al Gobierno de la Junta de Andalucía la inclusión de la vacuna en el calendario vacunal de los menores de 12 a 18 años con financiación pública de modo que siga el ejemplo de "37 países del mundo" que ya han incluido a los chicos en esta protección "por una cuestión de salud pública y por muchas razones y evidencias científicas porque el Virus del Papiloma no distingue de sexos", destacan desde la entidad. "Tenemos una herramienta eficaz y efectiva que garantiza seguridad y no tiene mucho sentido dejarlo a medias", sostiene su gerente, Alejandro Bertó.

El VPH se contagia con facilidad por contacto de piel con piel, mayoritariamente durante el sexo, cuando la vulva, vagina, cuello uterino, pene o el ano entra en contacto con los genitales, la boca o la garganta de otra persona. Es importante saber que se puede propagar incluso sin que haya habido eyaculación y sin que el pene penetre en la vagina, el ano o la boca.

Según datos de la Consejería de Salud el 5% de la totalidad de los cánceres corresponden al de cuello de útero por el virus del Papiloma. En concreto, al año se producen unos 400 casos de este cáncer y unas 150 muertes, lo que representa un promedio de tres fallecimientos por semana. "Es importante que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de tener un control rutinario de su salud sexual para prevenir infecciones y que en algunos casos sepan que tienen la opción de poderse vacunar de manera gratuita", afirman Bertó.

Hoy por hoy, esta vacuna sólo se financia para las niñas -en Andalucía, entre 12 y 18 años- y los grupos de riesgo: pacientes con síndrome de Whim, mujeres de cualquier edad a las que se haya sometido a tratamiento escisional, hombres que tienen sexo con hombres, pacientes con VIH y personas en situación de prostitución. En estos tres últimos casos, la vacuna debe suministrarse antes de los 26 años. "Sólo tienen que pedir cita con su médico de cabecera", afirma Bertó y explica que "es vital informar a los profesionales sanitarios de la necesidad de vacunar a esta población para que puedan acceder a la vacuna sin obstáculos". La pauta en menores de 18 años son tres dosis (separadas cada mes y medio aproximadamente).

Precisamente en este sentido a Adhara Sevilla Checkpoint les preocupa que sólo algunos grupos tengan acceso a la gratuidad de la vacuna, pese a que los profesionales de la salud hace tiempo que reclaman que se amplíe el plan de vacunación también a los chicos de entre 12 a 18 años, que siguen siendo transmisores del virus. Por ello instan al Gobierno andaluz a cumplir con sus compromisos adquiridos respecto a esta cuestión y apostar decididamente para ampliar el plan de vacunación. "En 2019 el Parlamento andaluz ya aprobó una Proposición No de Ley, presentada por Vox y apoyada por PP y Ciudadanos para ampliar esta vacunación en la cartera de servicios de Andalucía para varones de entre 12 y 18 años de forma sistemática y lo que pedimos es que de un paso más allá y la convierta en algo vinculante legalmente", reclama Bertó.

Para reclamar que se ponga fin a esa "desigualdad" y concienciar a los jóvenes de Andalucía de la importancia de prevenir el Virus del Papiloma Humano la asociación ha lanzado una campaña en la que se reclama esta inclusión, pero también se pone el foco en los hombres que mantienen sexo con otros hombres para que conozcan sus derechos. "Existen más de doscientas cepas diferentes de este virus y alrededor del 80% de la población, tanto hombres como mujeres, que han mantenido relaciones sexuales alguna vez viven con el VPH", explica Alejandro Bertó y añade que "aunque en la mayoría de casos no suelen presentar síntomas y desaparecen solas, hay algunos tipos que pueden causar cáncer de útero y otros tipos de cáncer como el de pene, ano, vagina, vulva y orofaringe y es algo que la mayoría no sabe".