El valor de un nuevo comienzo

"Cada persona, en su existencia, puede tener dos actitudes: construir o plantar. Los constructores un día terminan aquello que estaban haciendo y entonces les invade el tedio. Los que plantan a veces sufren con las tempestades y las estaciones, pero el jardín jamás para de crecer” y así es la historia de Luz, reflejo de estas palabras del escritor Paulo Coelho.

Luz nunca lo tuvo fácil, pero el único mensaje que quiere transmitir al contar su historia es que existen las segundas oportunidades. En el caso de esta mujer, de no importa qué pueblo o ciudad, sus hadas madrinas han sido la ONG 'Corazón y Manos' y la empresa Clece. Siendo niña vivió en riesgo de exclusión social a lo que se sumó su discapacidad intelectual y déficit de atención. Sin embargo, la buena disposición de Luz siempre ha sido una de sus grandes virtudes y, el tiempo que vivió en un centro de menores, tuvo un comportamiento bueno, aceptando la situación que tenía.

Con el paso de los años consiguió independizarse y formarse en varias profesiones aunque no pudo continuar con ninguna de ellas y se vio obligada a volver con su familia y con ella, a una situación de vulnerabilidad. Durante estos años la joven trabajó de forma autónoma en diversos ámbitos; cuidado personas mayores, interna, camarera de pisos, limpiadora…

Arrastrando esta complicada situación, fruto de una relación amorosa se quedó embarazada, aunque el padre nunca se hizo cargo de los menores. En esta época es cuando comienza a trabajar en Clece como limpiadora, aunque ella y sus hijos siguen viviendo con su familia. Preocupada porque la convivencia es muy difícil y no quiere que los menores sufran lo que ella vivió en la infancia, decide tomar las riendas y crear su propio futuro. Luz pide ayuda y es entonces cuando se cruza en su camino la asociación 'Corazón y Manos'. Ella no pedía más que poder independizarse, vivir tranquila con los menores y darles el amor y la estabilidad que ella nunca tuvo.

Nuevos comienzos

La asociación la ayudó desde el primer momento. 'Corazón y Manos' es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2017 que nace del compromiso social de un grupo de trabajadores de la empresa Clece. Ponen su corazón y tienden sus manos para solucionar y contribuir al bienestar social de los trabajadores y trabajadoras de Clece que lo necesiten y así lo hicieron con Luz. Todos quisieron ayudar a esta joven madre: ayudaron a buscar piso para alquilar preguntando a amigos y familiares, lo limpiaron y amueblaron e incluso, pagaron la fianza. El que no compró el menaje de hogar, hizo la mudanza, encontró ropa para los menores, hizo el papeleo para su la escolarización o los acompañó a casa mientras la madre llegaba del trabajo. Luz comprobó por primera vez cómo personas que no conocía de nada se preocupaban por su bienestar y no desaparecían, habían llegado para quedarse junto a su pequeña familia. Lejos de quejarse de todo lo sufrido, se aferró a esta primera oportunidad de romper con los patrones que repiten las personas que han sufrido exclusión social y actualmente disfruta de lo que todos deberíamos valorar: de su familia y su trabajo. Nadie le ha regalado nada pero es consciente de que no habría sido posible sin la oportunidad laboral de Clece, el compromiso de los voluntarios de 'Corazón y Manos' y los de la Fundación Don Bosco.

Acompañamiento

Llegar hasta aquí es mérito de Luz y su logro es tan importante para Clece que sigue su caso desde la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional. Se trata de un servicio de atención directa a las personas trabajadoras pertenecientes a colectivos desfavorecidos, que tiene el objetivo de acompañar a la persona en su proceso de integración laboral y velar por su bienestar personal y social en el caso de detección de necesidades. Este servicio nace entendiendo que las personas en situación de vulnerabilidad, por sus características personales, estado de salud o situación personal y social, requieren de una serie de apoyos que garanticen el mantenimiento del empleo y su progresión laboral.

En el contacto con estas personas, se realiza principalmente una evaluación sobre cómo se están adaptando laboralmente (competencias desarrolladas o por desarrollar tanto generales como específicas para el puesto de trabajo, posibles necesidades, fuentes de malestar, objetivos laborales…), pero también se abordan otras áreas personales que están intrínsecamente relacionadas, como pueden ser su estado de salud, la situación económica que atraviesan, el estado de su vivienda, las redes de apoyo con las que cuentan, etc. Lo que se persigue es una atención integral a la persona.

Como Luz hay miles de personas a las que tender una mano, entrar en sus vidas para mejorarla y hacerles sentir que son importante para alguien.