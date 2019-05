Una vecina de Los Pajaritos niega su relación con el tráfico de drogas

Una vecina de Los Pajaritos , Verónica O. C., ha negado a este periódico que sea la responsable de una organización familiar dedicada al tráfico de drogas. Esta mujer asegura que no ha sido sentenciada ni condenada como responsable de uno de los clanes más activos del barrio en el negocio de los estupefacientes , por lo que afirma que no se la puede considerar como una de las líderes de esta actividad ilegal en Los Pajaritos.