El Cerro se suma a las protestas contra el cierre de los centros de salud por la tarde

Más protestas contra el cierre de los centros de salud por la tarde. Los vecinos del Cerro del Águila se han movilizado este jueves contra la medida impuesta por la Consejería de Salud que mantiene cerrados en horario vespertino 23 de los 31 ambulatorios que funcionan en la ciudad desde el pasado 16 de diciembre y hasta el próximo 7 de enero.

La protesta de este jueves ha sido convocada por la Plataforma Pro Nuevo Centro de Salud Cerro del Águila ante la Delegación Territorial de Salud y Familias y ha sido secundada por "unas 30 ó 50 personas", según los convocantes. Al grupo de personas integrantes de esta asociación se habrían unido otros organismo así como miembros de la plataforma en defensa de la sanidad pública, Marea Blanca.

"Estamos muy satisfechos por la unión de distintas asociaciones y plataformas a nuestra protesta y también por la repercusión mediática que ha tenido", ha explicado a este periódico Juan Carlos Ruiz, miembro de Plataforma Pro Nuevo Centro de Salud Cerro del Águila, que ha agradecido el apoyo de las plataformas y entidades que se han sumado a la protesta.

La protesta, que estaba convocada a las 11:00 ha concluido con la entrega en registro de una solicitud exigiendo "que se derogue la medida impuesta y se proceda a la apertura de los centros de salud durante la Navidad en su habitual horario de mañana y tarde".

"Denunciamos que se esté suprimiendo un derecho como es la sanidad pública en beneficio de la privada. Estos cierres nos están privando de asistir a nuestro centro de salud en caso de necesitar una atención médica en horario de tarde", señala este portavoz.

En la misma línea se ha manifestado otra de las participantes y vecina del barrio que ha manifestado no entender estos cierres. "No concebimos que los centros de salud tengan que cerrar por las tardes y mucho menos en invierno porque una enfermedad no entiende de horarios y no entendemos porque tenemos que ir a otro centro de salud, que en nuestro caso sería Amate, que ya está bastante colapsado", ha reivindicado.

Desde la Plataforma Pro Nuevo Centro de Salud Cerro del Águila recuerdan que la asociación nació de las reinvindicaciones del barrio por la construcción de un nuevo centro de salud y advierten de que "a primeros de enero" habrá más movilizaciones respecto a esta petición que dura ya "más de tres años".

De este modo, la protesta de este jueves se suma a otras movilizaciones por este mismo motivo como la que tuvo lugar el mismo lunes 16 de diciembre secundadas por unas veinte veinte entidades de Sevilla Este o las promovidas por la plataforma Marea Blanca Sevilla "contra los recortes en servicios públicos y el cierre parcial de centros de salud de Sevilla estas navidades".

"La asistencia sanitaria está garantizada"

La Junta de Andalucía ha defendido en reiteradas ocasiones que esta estrategia es una forma de "optimizar recursos" para dar respuesta tanto a las vacaciones navideñas de los facultativos como a la atención de los pacientes."No quiero centros de salud por la tarde abiertos donde posiblemente no voy a tener médicos para cubrirlos, prefiero centralizarlo todo por la mañana y optimizar los puntos de urgencias", subrayó el consejero Jesús Aguirre tras anunciar estos cierres.

Este jueves, el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas, ha insistido en defender que "la asistencia sanitaria está garantizada" en Sevilla, para lo que ha esgrimido medidas como el refuerzo de "todos los equipos de mañana; de pediatría de la zona, de mañana y tarde, que previamente no había"; y la asistencia domiciliaria a partir de las seis de la tarde para reforzar urgencias y la atención programada", por lo que ha argumentado que "cualquier ciudadano de Sevilla tiene un punto de atención a menos de cinco minutos en coche o de 15 minutos andando".