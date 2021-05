La víctima de Pino Montano es la tercera muerte violenta en Sevilla en lo que va de 2021

Al asesinato ocurrido la mañana de este jueves en el barrio de Pino Montano se suman otras dos muertes violentas en Sevilla capital en lo que va de año. Este martes, un hombre de 34 años murió en el Hospital Virgen del Rocío once días después de recibir una brutal paliza. La víctima es H. T., de nacionalidad marroquí, que fue apaleado la noche del 14 de mayo en la calle Lebreles, en la barriada de Madre de Dios. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de identificar y detener al autor o autores del homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las doce menos cuarto de la noche de aquel viernes. La Policía acudió a la calle Ave del Paraíso, avisada por una vecina que es enfermera, que había visto desde su ventana a un hombre tirado en el suelo y había bajado a auxiliarle. Comprobó que el herido estaba inconsciente y con las pulsaciones bajando. Mientras esperaban a la ambulancia, el hombre llegó a sufrir una parada cardiorrespiratoria. Uno de los policías le practicó una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) y consiguió salvarle la vida en un primer momento.

La otra muerte violenta ocurrida este año en Sevilla se produjo en el barrio de San Jerónimo. Un hombre de 50 años falleció en febrero tras recibir al menos una puñalada en la espalda en el transcurso de una reyerta multitudinaria ocurrida sobre las seis y media de la tarde en la calle Mejillón, en el barrio de San Jerónimo de Sevilla. Otras dos personas resultaron heridas en la pelea, aunque no sufrieron lesiones graves. Estos dos heridos sufrieron puñaladas en el abdomen y en la ingle, respectivamente.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvo entonces a una persona por su presunta participación en los hechos. El hombre se desangró delante de su mujer y su hija menor de edad, mientras uno de los agresores se afanaba en volver a apuñalarle una y otra vez. Todo quedó grabado en un vídeo realizado por unos vecinos desde un balcón.

Detenido el presunto autor de la muerte en Pino Montano

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de la barriada de Pino Montano tras el presunto asesinato de una mujer de unos 60 años ocurrido la pasada madrugada en una vivienda del barrio. El cuerpo de la mujer se encontraba en su casa de la calle Corral de los Barquilleros, donde presuntamente se produjeron los hechos. Ésta es la última muerte violenta ocurrida en Sevilla en lo que va de año.

Las autoridades al frente de la investigación no hablan, de momento, de un caso de violencia de género. Todo apunta a que existe una relación familiar entre la víctima y su verdugo, pero no una relación sentimental, según indican las primeras investigaciones, aunque no se descarta ninguna hipótesis. En lo que va de año, no se ha producido ninguna muerte oficial por violencia machista en Sevilla, algo que, desgraciadamente, no ha ocurrido en el resto de España.

El país vivió hace siete días una semana negra de violencia machista. En apenas 72 horas fueron asesinadas cuatro mujeres, una de ellas embarazada, y un niño de 7 años, según confirma la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En lo que va de 2021, 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España, crímenes que han dejado a 5 menores huérfanos. Desde 2003, son 1.091 las víctimas mortales por violencia de género.

La criminalidad cae en Sevilla

Las restricciones impuestas por las autoridades para frenar la expansión del coronavirus tuvieron un efecto secundario positivo, como es una reducción histórica de la criminalidad. Así lo demuestran los datos del primer trimestre de este 2021, un periodo en el que estuvo vigente el estado de alarma, se limitaron mucho los desplazamientos y se estableció un toque de queda. Todo esto hizo que la delincuencia cayera en Sevilla capital en torno al 22% en relación con el mismo periodo de 2020. En el caso de la provincia, la caída de los delitos y faltas fue del 15%. Ambos datos son mejores que los generales de Andalucía.

En Sevilla capital bajaron con fuerza casi todas las modalidades delictiva, según consta en el balance hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior. Sólo hubo repuntes en tres tipos de delitos: los intentos de homicidio, las violaciones y el tráfico de drogas. Los robos experimentaron bruscas bajadas, en especial los cometidos en domicilios.

El delito más común en Sevilla es, desde hace muchos años, el hurto. Sigue siéndolo, pero es otro de los tipos que sufre una gran caída en las estadísticas. Y también se debe al efecto de la pandemia, ya que la mayoría de las víctimas de los hurtos suelen ser turistas extranjeros. Al apenas haber turismo durante el primer trimestre del año, los carteristas se han tenido que reciclar. Los hurtos han bajado en un 31%, pasando de 3.822 casos a 2.629.