Un coche de la Junta de Andalucía se ha empotrado contra un bolardo de la Alameda de Hércules después de que su conductor sufriera un desmayo, en un suceso ocurrido sobre las 10:20 y que ha provocado una cola importante de coches en la zona. Tras el incidente, se ha dado aviso al 112, que ha enviado una ambulancia.

Según la información facilitada, el vehículo quedó encajado junto al bolardo y varias personas ayudaron a retirarlo del lugar. Lo hicieron mientras otras movían el volante para facilitar la maniobra y sacar el coche de la zona afectada. La escena ha generado retenciones de consideración en la Alameda durante esos minutos.