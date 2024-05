UGT y CCOO piden situar a trabajadores en el "centro de la agenda social y política"

Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado este 1 de Mayo en la manifestación celebrada en Sevilla situar a los trabajadores "en el centro de la agenda social y política" y han abogado por la defensa de las instituciones democráticas.

En un comunicado conjunto, han destacado que más de 15.000 trabajadores y trabajadoras sevillanos han secundado la convocatoria, una cita en la que CCOO y UGT han puesto de manifiesto la necesidad de que las prioridades de la gente trabajadora estén en el centro de la agenda social y política y de defender las instituciones democráticas.

Además de estas proclamas, durante la manifestación, que ha partido desde la Puerta de Jerez para finalizar en la Plaza de San Francisco de Sevilla, los asistentes han reclamado sanidad, educación, pensiones y sistema de dependencia públicos y de calidad, al igual que ha habido presencia de colectivos de trabajadoras y trabajadores de diversos sectores productivos presentes en la provincia sevillana. E

l secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha asegurado que "hoy es un día especial porque reivindicamos todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Estamos aquí en un primero de mayo que no es un 1 de mayo cualquiera y estamos para reivindicar derechos, queremos que la reforma laboral se concluya, un nuevo estatuto de los trabajadores y que cuando la ley no se cumpla se sanciona a quien no la cumple". "Porque no puede ser que una persona pierda la vida simplemente por ir al trabajo y porque no pueden cobrar las mujeres menos que los hombres y por supuesto tenemos que parar los asesinatos machistas y para defender la democracia", ha dicho.

Ha añadido que en Andalucía se sigue "negando el cambio climático y por eso le decimos a la Junta que, si cree que se puede trabajar con más de 40 grados en profesiones de riesgos, queremos un gobierno que piense en las personas y se deje de pensar solo en los empresarios y en los bancos, esa no es la Andalucía ni la Sevilla que queremos y no vamos a quedarnos parados." El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha manifestado que "un 1 de Mayo más, aquí estamos los hombres y mujeres que cada día, con nuestros trabajos, sostenemos el país".

"Y por eso venimos a decir que queremos que siga habiendo una reforma social que ponga a esta gente en el centro de sus prioridades", ha manifestado. "Por eso, tal y como indican los lemas de este nuevo Día Internacional del Trabajo, reclamamos que haya pleno empleo en un horizonte próximo, que se incrementen los salarios para que se distribuyan de manera justa los múltiples beneficios que las empresas están repartiendo en materia de dividendos empresariales", ha dicho.