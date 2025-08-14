Vithas Sevilla aplica con éxito la prótesis de pene como solución definitiva a la disfunción eréctil

La disfunción eréctil sigue siendo una de las afecciones más comunes entre la población masculina. Según datos recientes, el 18,9% de los varones de entre 25 y 70 años en España presenta algún grado de esta patología, cuya incidencia aumenta con la edad. Para los casos en los que los fármacos orales u otras terapias no resultan eficaces, la prótesis de pene se presenta como una solución definitiva.

El doctor Natalio Cruz, especialista en Urología y Andrología en Andromedi (centros Vithas de Sevilla, Málaga y Valencia 9 de Octubre), acumula más de 30 años de experiencia en esta intervención, con más de 50 cirugías de implante de prótesis realizadas cada año. “Se trata del tratamiento mejor valorado por los pacientes con disfunción eréctil. La satisfacción supera el 90% y el 99% volvería a operarse si fuera necesario”, afirma el doctor Cruz, recientemente reconocido con el Top Doctor Awards 2025, que lo posiciona entre los 50 mejores médicos de la sanidad privada en España.

La intervención, protocolizada y mínimamente invasiva, puede realizarse como cirugía mayor ambulatoria, con alta médica en menos de 24 horas. "El posoperatorio suele ser bien tolerado. Las actividades cotidianas pueden retomarse en 2 o 3 días, y las relaciones sexuales a partir de la quinta o sexta semana", añade el especialista.

El dispositivo implantado permite al paciente activar o desactivar la erección de forma controlada mediante un pequeño mecanismo interno. "Es una solución discreta que no afecta a la sensibilidad, ni a la eyaculación, ni a la capacidad de alcanzar el orgasmo", destaca el doctor Cruz.

Los candidatos ideales son aquellos hombres que no responden a tratamientos convencionales o que no pueden seguirlos por efectos adversos. Aunque la prótesis no incrementa el tamaño del pene, sí permite recuperar la rigidez y funcionalidad, y asegura una vida sexual plena y sin limitaciones.

"El principal beneficio es que el paciente vuelve a tener el control de su sexualidad. No tendrá nunca más un problema de erección", concluye el especialista.