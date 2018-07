No volver a las andadas

Como científico e investigador he buscado siempre, ante todo y sobre todo, la verdad del Universo y del hombre, así como el bien común presente y futuro -la realidad de los hechos ciertos y el amor verdadero, no la posverdad enredada e insidiosa ni la hipocresía pseudo-caritativa-. Tampoco he olvidado nunca el versículo bíblico que mejor define y hace reflexionar al hombre: Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Asimismo, como ciudadano del mundo que aspira a ser incondicional y ferviente servidor de la paz y la justicia entre todos los hombres de todas las razas y naciones, soy muy consciente de la responsabilidad que nos corresponde a todos, sobre todo a los dirigentes de los diversos campos y actividades, en los difíciles y críticos momentos actuales que vive nuestra patria. Como Quevedo en su tiempo, también de crisis, no he de callar ante las circunstancias inquietantes y alarmantes que amenazan de nuevo una y otra vez, con tozuda repetición y constancia, la unidad de España.

Hay que hablar alto y escribir breve y claro, con responsabilidad, fundamento y visión de futuro, pero sin ahuecar el ala ni recular miedosos. Hay que repetir una y otra vez lo mismo que desde hace tiempo viene exigiendo la historia antigua y moderna de nuestra nación y reclamando a todos los ciudadanos de buena voluntad. Desde mi apartado, pero abierto, observatorio doméstico he clamado sin cesar por mi parte, tratando y pregonando alertas, a partir de 2015, en que también inicié la redacción de mis Memorias, Recuerdos, Realidades y Esperanzas, publicadas y presentadas en 2016 por la UNIA. Con este propósito escribí unos textos en las que abordaba y enjuiciaba temas cuyos títulos y fechas puedo ahora reunir y resumir para orientar al lector interesado en la historia y actualidad de España: La nación española (2015). Diálogo real (2016). Vencer el orgullo y el odio con amor (2017). Cataluña-España-Europa (2017). La realidad y la solidaridad se imponen (2017). El amor une y el odio rompe (2018). La vida derrota a la muerte y el amor al temor (2018). ¡Hasta cuándo, muy honorables señores! (2018). Desde entonces, mas bien para mal que para bien, he sido testigo con temor y amargura de que todo se ha complicado, enardecido y enconado.

Hay algo que con realismo y por encima de todo debe quedar claro para todos los españoles, incluidos más de la mitad de los catalanes y muchos europeos e hispanoamericanos: debemos seguir defendiendo sin prisa, pero sin pausa, los valores y conquistas de nuestra hermosa y compleja realidad histórica y humana y la unidad de España. No se puede seguir perdiendo el tiempo en discusiones bizantinas, ni malversar el bienestar, frenando el progreso y sofocando la alegría. ¿Tiene sentido tropezar una y otra vez en la misma piedra, acabar insensatamente por las buenas y por las malas con la paz? Hay por tanto que remover como malas hierbas a los insidiosos, envenenados y racistas egoístas, a los sucesores de los señores Pujol y Mas, y también a los muy honorables Puigdemont y Torra, y a sus incautos y vanos seguidores. Hay que unir y no romper, que amar y no odiar. España ha sido y es una y sólo una; y por supuesto con Cataluña, pero también por añadidura con Europa y con Norteamérica e Iberoamérica, mucho más de lo que se debe y puede soñar y desear. Argumentos pocos, pero sólidos y bien fundados. Sancho Panza sorprendió y convenció, pronto y bien, a don Quijote con sus refranes.

En contra de lo que sueña y ambiciona, Pedro Sánchez no lo tiene nada fácil, sino más bien complicado por su propio infantilismo, soberbia, vanidad, ambición y prisa por llegar, como sea, a presidente del Gobierno. Vanitas vanitatis et omnia vanitas. No es un camino de rosas sino cuajado de espinas el que tiene ante sí y no es una cómoda poltrona la que le espera cada día para sentarse a ver las flores que le echan los suyos en los canales de televisión. Lo ha tramado y querido así, sin ganar las elecciones ni tener mayoría parlamentaria, con la ayuda bastarda de sus también oportunistas y aprovechados socios independentistas, antiespañoles por definición. Pero las locomotoras no tienen excusas si no saben o pueden tirar del tren ni subir las cuestas empinadas.

La envergadura, grandes y misterios de la Creación y evolución del hombre, varón y hembra, no tienen parangón. Para mí, la simplicidad, sabiduría y eficiencia del significado de las constantes universales, que se pueden contar con los dedos de la mano, no tienen comparación. ¡Así nace y nació todo! Hay que saber enseñar y escuchar con atención y atender a los niños, a los jóvenes, a la gente, a los artistas, a los sabios y a los santos.

Tras la alegría de la Pascua de Resurrección escribí, con fe, confianza y esperanza, un optimista artículo que terminaba dejando constancia de la ilusión que está despertando en todo el mundo la Jornada Mundial de la Juventud 2019, para la que el Papa Francisco ha elegido con mucho acierto, conocimiento y entusiasmo el lema: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Los organizadores de esta Jornada son conscientes de que la evangelización del Nuevo Mundo comenzó en Panamá con la sevillana Virgen de la Antigua, de la que fueron fieles devotos el descubridor italo-español Cristóbal Colón y el judeoconverso carmonense Maese Rodrigo Fernández de Santaella, fundador de la Universidad Hispalense. Todos los promotores de la Jornada han sido testigos y saben bien que la Nueva Evangelización nació con el Concilio Vaticano II y que, con visión de futuro, éste concluyó: "el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado".

Muchos intelectuales y gente de a pie de nuestro tiempo se preguntan: ¿Fue de hecho verdad el inefable milagro de la Encarnación, como lo rezamos en el Ángelus o Regina Coeli muchos miles de cristianos cada domingo con el Papa desde la plaza de San Pedro en Roma y por televisión? Y ¿qué no decir de los misterios de la Resurrección y Ascensión del Señor y de la venida en Pentecostés del Espíritu Santo, solemnidades tan celebradas en Andalucía y particularmente en Sevilla? Hay que concluir con esperanza y júbilo que, si en realidad estos hechos fueron de verdad así, y no posverdades, toda la humanidad acabará siendo cristiana.

El mundo camina firme e irreversiblemente hacia la unidad y quiere incorporar a todos, jóvenes y mayores, a la libertad y al progreso. Bien lo han demostrado hace unas semanas en Ginebra todas las confesiones cristianas: católica, ortodoxa, luterana, anglicana… El clamor por la unidad confesional -humanista y científica- de todos los hombres respetando su diversidad tiende a ser universal y es ya abrumador. Como es lógico y humano no se debe ni puede excluir, en absoluto, al judaísmo, islamismo, budismo… ni siquiera al ateísmo. La unanimidad en ciencia es apabullante; sea en Sevilla, Buenos Aires o Pekín. Igual cabe decir del amor al prójimo, salvo excepciones lamentables.

El Rey Felipe VI acaba de demostrar con "otra lección de altura a pie de obra" en la entrega de los Premios Princesa de Gerona que sabe ser y sabe estar en los momentos difíciles; que sabe "trasmitir su compromiso con Cataluña de todos y para todos". Personalmente pude corroborar en 1995 en conversación personal con él, con motivo de la concesión de los Premios Príncipe de Asturias, su gentileza, simpatía, conocimientos y formación, y su amplia y profunda capacidad de diálogo y gestión. Dotes de hombre de bien, sabio y sólidamente formado, que todos los españoles de cualquier procedencia e ideología deberíamos reconocer, valorar, respetar y agradecer.

La nación española, la antigua, famosa y pletórica Hispania, que tanto alabó en su Laus Spaniae el gran arzobispo enciclopedista de Sevilla del siglo VII San Isidoro, es ahora tema de discusiones y menosprecio por algunos de sus ciudadanos. Según el sabio historiador Menéndez Pidal "el himno natalicio del pueblo hispano-godo quedó entre los connacionales del obispo hispalense como credo nacionalista profesado durante muchos siglos"

Hay ocasiones en la historia en que es necesario y casi inevitable tener que tomar decisiones repentinas y tajantes. Así lo hicieron Alejandro al cortar el nudo gordiano, Julio César al cruzar el Rubicón, y el propio rey de España Juan Carlos I al tener que atajar el golpe de estado del coronel Tejero en el Parlamento. ¡Dios quiera que a su hijo no se le presente nunca un desafío de esta naturaleza y osadía!