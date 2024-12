Vox pide un panteón "para los no nacidos" en el cementerio de San Fernando

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha registrado una moción para su debate y aprobación en el Pleno municipal de diciembre para la creación, en el cementerio municipal, de un espacio donde se puedan sepultar o depositar, en suelo o en pared, las cenizas de bebés que no han podido nacer, "en condiciones que garanticen la máxima dignidad y asequibles para cualquier familia".

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha dicho que "otros Ayuntamientos de España tienen habilitados panteones donde se ofrece un lugar digno a las familias que han sufrido un aborto donde poder dar sepultura a los hijos no nacidos como forma de que los padres puedan sobrellevar mejor una pérdida tan triste. Ejemplos que debemos seguir en Sevilla".

"Muchas madres y padres que pierden a sus hijos antes de nacer, por cualquier circunstancia pueden necesitar el sosiego y la paz interior de que sus hijos descansen en un lugar digno y adecuado. En Vox entendemos, como muchos profesionales, que un ser humano no nacido no es un residuo médico y por tanto, sus restos no pueden ser tratados como tal".

Peláez ha apuntado a que " la honra a los difuntos es una costumbre ancestral que el ser humano ha respetado durante milenios, constatando la necesidad de despedir a los difuntos y de que los restos de los seres queridos reposaran en un lugar sagrado y respetado. Entre el 10 y el 25% de mujeres sufren un aborto espontáneo, con unas secuelas que se ven reflejadas en reacciones físicas, psicológicas, emocionales y relacionales. El dolor de la madre, y también del padre, ante la pérdida de un bebé, se ve incrementada por la dificultad para poder despedirlo".

La portavoz de Vox ha reclamado del gobierno municipal "la sensibilidad necesaria para establecer este espacio de dignidad, que ayude a los padres sevillanos que han perdido a sus hijos a sobrellevar mejor el duelo gestacional y perinatal que es el que se produce tras la pérdida en un embarazo, que hasta ahora se ocultaba o no se tenía en cuenta".