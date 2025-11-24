Vuelos con hasta un 30% de descuento desde Sevilla por el Black Friday

Este Black Friday, Vueling ayuda a planificar la próxima aventura de los sevillanos con una oferta irresistible. La aerolínea ha lanzado una promoción de hasta un 30% de descuento en rutas seleccionadas, una oportunidad perfecta para hacer realidad esa escapada soñada.

Los descuentos de Black Friday estarán vigentes desde hoy y se extenderán hasta el próximo domingo, 30 de noviembre. Las reservas realizadas durante esta semana serán válidas para viajar desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. Es la ocasión ideal para adentrarse en nuevas culturas de Europa y el Norte de África.

Además, los pasajeros podrán aprovechar la Black Week de Vueling, con descuentos de hasta el 70 % en productos disponibles a bordo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias. Con una cuidada selección de perfumes, complementos y productos de belleza a precios irresistibles, la aerolínea invita a los viajeros a darse un capricho o adelantarse a los regalos navideños antes de aterrizar.

Las ofertas están disponibles en la web oficial de Vueling y a través de sus canales habituales.