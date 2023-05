Palop, a los 16 años de Glasgow: "Confío mucho en que el Sevilla esté en Budapest"

Este martes 16 de mayo se cumple otra de las efemérides gloriosas del Sevilla del siglo XXI. Tal día como hoy, en 2007, el Sevilla de Juande Ramos ganó la segunda Copa de la UEFA, un año y seis días después de la de Eindhoven que abrió el ciclo. Y este jueves 18 el Sevilla se mide a la Juventus en busca de su séptima final de la UEFA Europa League, justo siete años después de la Liga Europa que ganó al Liverpool en Basilea.

Los números se alinean en forma de aniversarios lustrosos en el mes de mayo para el Sevilla, que afronta otro partido en el que puede reescribir su legendaria historia continental. "Es muy bonito estar así otra vez. Recuerdo que entonces nos veíamos en la final de Glasgow y no sabíamos si íbamos a poder estar en otra otra final, ganar otro título y luego fíjate que 16 años después estamos hablando del Sevilla cerca de una final y de poder ganar otro título", dijo Andrés Palop en SFC Radio.

El héroe de la final de Hampden Park ante el Espanyol, en la que paró tres penaltis en la tanda decisiva tras el 2-2 con que concluyó la prórroga, habló de la identificación del Sevilla en su competición fetiche. "El Sevilla no avanza en Champions League pero nunca pierde la oportunidad de llegar lo más lejos en la Europa League, porque la sabe competir bien, sabe dar su mejor versión. Y ya no solamente los jugadores. La afición... Estuve frente al Manchester en el campo y ambientes como ese... Me recordó muy mucho al día del Schalke 04, que fue muy similar. Esta competición está muy dentro de todos los sevillistas y eso se transmite. Es la historia que viene escribiendo el Sevilla, el único equipo que tiene el palmarés que tiene en la Europa League".

El giro de Old Trafford como espoleta

"Nadie sabía lo que iba a pasar. Analizabas la plantilla y tenía la confianza de que no pasaran males mayores, en la confianza de que en algún momento se le diera la vuelta a esa situación", dijo. "Y hasta en el partido de Mánchester, con esos dos goles, no pintaban bien las cosas, salió sin delantero y todos pensamos lo normal, que lo que nos da de comer es la Liga y se pensaba más en la Liga para salir de la zona baja".

El guardameta valenciano habló de esa identificación del Sevilla con su torneo predilecto. "Pero este equipo tiene ese aura, tiene esa rebeldía. Y la segunda parte de Old Trafford lo cambió todo. Y a partir de ahí el Sevilla se ha ido agarrando con confianza, con resultados. Y ahora mismo está en un estado que me recuerda mucho a nuestros años, que cuando llegábamos a este tipo de partidos clave y jugara quien jugara lo hacía bien. Sin ir más lejos, en el partido de Valladolid hizo hasta ocho cambios y todos respondieron de una manera extraordinaria".

"Ahora sí disfrutamos de este Sevilla, un Sevilla mucho más reconocible y que se asemeja en el juego a aquel", asegura del equipo de Mendilibar. "También vi el entrenamiento previo a la Juve y vi una misma metodología a la que entrenábamos nosotros. Y a lo mejor es eso lo que le viene bien al Sevilla. A lo mejor esa sencillez, esa juego vertical, de presionar alto, ser un equipo agresivo, que busca siempre centros y finalizaciones es la imagen, lo que significa el Sevilla. Y ahí están los resultados".

La dificultad de la Juve y la fe en el Sevilla

Lógicamente, abordó su visión del Sevilla-Juventus de este jueves con un Sánchez-Pizjuán a reventar. "Siempre que te enfrentas a equipos italianos es difícil. El Sevilla fue superior en la primera parte y en la segunda parece que dominó la Juve, pero sin crear ocasiones de gol. Pero no tiene juego, no tiene dinámica positiva y creo que el Sevilla fue superior en ese partido. Pero es un equipo italiano, tiene mucha experiencia, juega mucho con los tiempos, tiene esa pizca de suerte también, como en ese gol fuera de tiempo... Tengo mucho respeto a la Juve, es un equipo histórico en el mundo del fútbol".

Sin embargo, el gran momento del Sevilla de Mendilibar y su sinergia perfecta con la afición de Nervión crea una simbiosis que da pie a la esperanza. "Yo le tengo mucha, mucha confianza a esa vuelta en casa con nuestro público, con un Sevilla al cien por cien, con su mejor versión. Y si eso sucede la Juve va sufrir mucho. Vlahovic es un buen delantero pero no está en su mejor forma. Milik tampoco... Con la entrada de Bremer ganarán en seguridad, en el juego aéreo, en el balón parado. Pero si el Sevilla está en su nivel confío mucho que esté en esa final de Budapest".