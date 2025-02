De los 192 centímetros de Nyland a la pasividad de García Pimienta con los cambios

Sevilla/Decepción grande para todos los sevillistas con el gol final de Valjent. La jugada fue discutida, pero estaba claro que podía llegar en cualquier momento, mientras todo el mundo le criticaba a García Pimienta que no fuera capaz de mejorar a los suyos con las sustituciones, aunque sólo fueran para refrescar al equipo. Hizo tres de los cinco cambios y todos después del minuto 80.

Nyland | Le adjudican 1,92 de estatura y no puede dejar un balón ahí en lugar de despejar

Nyland parece no entender nada mientras sus compañeros le protestan a Muñiz Ruiz. / Antonio Pizarro

Era un balón teóricamente fácil para el portero, sobre todo cuando éste, según las guías oficiales, tiene 1,92 de estatura. Pero el noruego salió confiado y se quiso quedar con la pelota cuando llegaban rivales presionando para el remate. El catecismo del fútbol establece que hay que despejar la pelota, pero jamás dejarla muerta con opción para que los atacantes puedan tener una segunda jugada. Se le olvidó que los puños también valen en el fútbol y privó a los suyos de dos puntos.

García Pimienta | No está prohibido hacer los cinco cambios

García Pimienta mira su reloj en una acción bastante habitual en la banda. / Antonio Pizarro

No es la primera vez que el técnico catalán se queda sin hacer los cinco cambios cuando tiene ventaja en el marcador y los suyos están visiblemente fatigados por el esfuerzo previo. Tener la opción de hacer cinco cambios, como permite el reglamento desde la pandemia, posibilita que medio equipo pueda ser refrescado. O piensa que los futbolistas del banquillo son muy malos o no se entiende que la mayoría de las veces no agote esa opción. Ni Suso ni Marcao ni tampoco los de la cantera. El caso es que el equipo pide a gritos los refrescos y no llegan casi nunca.

Isaac | Va al choque con el defensa en lugar de engañarlo

Isaac trata de proteger un balón ante Raíllo. / Antonio Pizarro

Tiene un defecto clarísimo para un delantero centro que podría ser corregido fácilmente con los consejos de un cuerpo técnico que le enseñe otras estrategias. Más del 90 por ciento de las veces busca el remate en los centros laterales yendo al choque con los defensas. Jamás es capaz de tirarles un engaño, de amagar por un lado y salir por el otro para tener opción de rematar en solitario.

Kike Salas | Tiene un imán cuando sube, el balón le llega a él

Kike Salas despeja un centro al área sevillista. / Antonio Pizarro

Ya había tenido la mejor ocasión de la primera mitad y también de todo el partido para el Sevilla cuando remató un córner que había tocado Saúl en el primer poste y su disparo se topó con el rostro de Omar Mascarell cuando parecía que iba a anotar el primer gol. Después le volvió a caer la pelota del 1-0 tras dos saltos previos. Es una evidencia que tiene un imán cuando ataca y también estuvo bien atrás.