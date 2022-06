Acertar en el '9', una cuestión básica

El Sevilla está en pleno proceso de construcción del proyecto en un año clave en el que la renovación de la plantilla añade muchas incógnitas. La salida de Diego Carlos, vendido al Aston Villa, y la más que probable de Koundé en el presente mercado de verano ponen el acento en la necesidad de acertar en la edificación de atrás hacia delante, cumpliendo uno de los mandamientos del modelo futbolístico de Julen Lopetegui: poner los cimientos en un buen sistema defensivo. Ésa ha sido, sin duda, la clave del éxito en estos tres años, resentido de alguna manera en la segunda vuelta de la última campaña con la lesión de Fernando.

Volver a construir eso es una de las prioridades y, sin duda, no será fácil, pero no es la única tarea importante que tienen pendiente en este mes de junio y en los inicios de julio el director general deportivo y el entrenador. Monchi y Lopetegui ya han mantenido un cara a cara clarificador a nivel futbolístico en el que el guipuzcoano le ha hecho saber al de San Fernando también la necesidad de no poder fallar en un aspecto principalísimo, la elección de un nueve, una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo y que sin duda ha sido uno de los puntos negros en la pasada temporada. El gol ha sido una asignatura pendiente y los números así lo demuestran, siendo especialmente clara la decepción protagonizada por Youssef En-Nesyri, que ha pasado de anotar 24 tantos la campaña 2020-21 (18 de ellos en la Liga Santander y 6 en la Champions League) a llegar a duras penas a 5 en la 2021-22, que se suponía que iba a ser la de su explosión futbolística.

En-Nesyri Fue la gran decepción después de los 24 tantos de hace dos cursos; generó muchas dudas, pero firmó el gol decisivo en el Wanda

Rafa Mir Fue el máximo goleador, pero firmó una temporada extraña en la que jugó más de lo previsto y hasta quizá fue poco para sus méritos

Pero como en fútbol dos y dos no son siempre cuatro, el delantero marroquí vivió una temporada para olvidar, con una lesión larga, una recaída, un contagio de Covid y una participación en la Copa de África que le impidió coger el ritmo en la Liga justo cuando empezaba a recuperarse.

Por su parte, Rafa Mir, que en principio llegó para asumir un rol quizá con menos presencia, se erigió en la mejor referencia ofensiva, al menos la más rentable en relación minutos jugados-goles. Acabó como el máximo goleador de la plantilla, pero terminó la temporada con la sensación de no haber jugado lo que realmente su fútbol pedía, según los méritos adquiridos.

Para el nuevo proyecto, ninguno de los dos parte con la plena confianza de la grada, y veremos si de los técnicos. Sobre todo porque el modelo que utiliza Lopetegui necesita mucha más aportación de la primera referencia ofensiva, una pieza que se antoja clave a la hora de orientar la presión, dividir en la salida de balón del rival, y que con balón pueda ser un faro que guíe al equipo y participe del fútbol de ataque con ayudas, apoyos, descargas... que sepa bajar un balón aéreo y aguantarlo en espera de la llegada de los jugadores de la segunda línea. Además de marcar goles, claro, un don necesario y sin que un equipo de las aspiraciones del Sevilla no puede estar.

Un rol definido El modelo de Lopetegui echó en falta esa referencia arriba que hiciera jugar al equipo con desmarques de apoyo no siempre al espacio

El hombre idóneo Un perfil cercano al De Jong de la primera temporada es lo que busca el proyecto, aunque con más registros técnicos

Ni En-Nesyri ni Rafa Mir han logrado mostrar esas virtudes en su muestrario de talentos. Sólo el murciano hizo algún apunte en el final de campaña, pero por juventud y confianza demostrada por parte del entrenador, siendo un delantero con un prometedor futuro, no parece el jugador sobre el que basar el proyecto. Los desmarques del de Fez son siempre de ruptura al espacio y a menudo el equipo los necesita de apoyo. Por su parte, el murciano, con poderoso físico y potente en carrera, por momento no entendía al equipo.

Tras no acertar con Martial, se puede intuir que Monchi y Lopetegui vayan a ir al mercado a por un nueve que cumpla ese rol buscado y que además garantice goles. Munir, de las últimas herencias de la dirección de fútbol de Joaquín Caparrós, tiene toda la pinta de que va a salir del club y Luuk de Jong, siendo el jugador que más se amolda a lo que busca Lopetegui en su modelo y al que le sacó un rendimiento extraordinario con su limitación de velocidad de desplazamiento, también está más fuera que dentro tras su cesión en el Barcelona. México o una vuelva a su país puede ser su destino.

El Sevilla escucharía una buena oferta por En-Nesyri para ir al mercado a por un delantero con pedigrí. Se busca arriba velocidad, pero también ese fútbol asociativo que dé un salto de calidad al juego de ataque y ofrezca más recursos, uno de los déficits el pasado curso.