Acuña y Pablo Pérez, novedades en la lista para el Sevilla - Borussia Dortmund

El lateral argentino Marcos Acuña, baja en el partido ante el Atlético de Madrid al regresar con una lesión de la concentración de su país, ha entrado en la lista de 23 convocados que ha elaborado Julen Lopetegui, quien se sentará por última vez en el banquillo si no hay un cambio repentino de opinión en la cúpula directiva.

Acuña protagonizó además un tenso momento al día siguiente de la derrota ante los de Simeone al encararse con aficionados que le recriminaron algo desde la grada del estadio Jesús Navas durante el partido del filial ante el Atlético Sanluqueño.

También es novedad el joven lateral izquierdo del filial Pablo Pérez, que se estrena en Europa.

No forman parte de la convocatoria Fernando, que no ha entrenado estos días al estar, según el último parte, con fiebre, ni los lesionados Rekik, con una rotura de fibras desde el sábado, Marcao, que sigue sin el alta médica según relató el entrenador en su rueda de prensa, ni Tecatito Corona, quien aparte de estar de baja no está inscrito al igual que Óliver Torres.

La lista la forman Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Jesús Navas, José Ángel Carmona, Kike Salas, Pablo Pérez, Nianzou, Gudelj, Alex Telles, Delaney, Rakitic, Joan Jordán, Isco, Januzaj, Lamela, Suso, En-Nesyri, Papu Gómez, Rafa Mir y Dolberg.