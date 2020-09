Marcos Acuña ya sido presentado este lunes como nuevo futbolista del Sevilla, con el que ha firmado por cuatro temporadas, hasta 2024. El internacional argentino ya lleva varias sesiones de entrenamiento con Lopetegui, que lo hizo debutar el viernes ante el Athletic. Y se ve listo para poder jugar ya la Supercopa de Europa: "Yo estoy preparado para jugar, después no depende de mí", dijo, y añadió: "Es importante mantener bien la cabeza y estar bien enfocado en lo que viene".

El lateral zurdo, que llega procedente del Sporting Clube de Portugal, se ha encontrado muy cómodo desde su aterrizaje en Sevilla hace una semana. "Muy bien desde el principio me han tratado muy bien, se nota el grupo y eso me hace sentir muy cómodo acá", aseguró el director general deportivo escuetamente.

Monchi lo describió como un "jugador distinto en algunas cosas a Reguilón, pero con una vocación ofensiva importante, defensivamente tiene buenos conceptos". "Tiene casi treinta internacionalidades con Argentina y un bagaje importante de cara a los compromisos que el Sevilla suele tener fuera de España", añadió.

Acuña, que lucirá el dorsal 19 de la plantilla del Sevilla, ya ha hablado con Lopetegui sobre su rol en el campo: "He hablado con el entrenador y me ha explicado cómo quiere que juegue y todo, estoy trabajando para ello. La partida del otro chico (Reguilón), hizo muchos méritos, han ganado una copa y todo y me pone contento por él".

Supercopa de Europa, ¿listo para jugar?: "El grupo se ve muy unido. Como digo siempre, nunca me veo dentro de los onces, sino que tengo que trabajar para eso".

La ilusión de la Champions: "Implica un montón, venir a Sevilla es impresionante, es un cambio muy grande de donde estaba y quiero hacer lo máximo posible para hacer cosas importantes".

Gran salto profesional: "Es un gran salto en mi carrera, venir acá a Sevilla. Me han hablado muy bien de acá algunos compañeros. Estoy contento de poder estar acá y quiero lograr cosas, es lo que quiero".

Estado físico tras una pretemporada atípica: "Yo no tengo ninguna duda de mi estado físico, no sé de dónde habrá salido eso. Me siento bien, me siento cómodo, y esperando que llegue el momento para debutar".