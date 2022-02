Adiós a la racha de empates, adiós

Sesenta minutos le duraría con vida el Elche a un Sevilla que necesitaba salir de su mala racha. Fue Papu el que abrió un triunfo que le devuelve la ilusión a un equipo que ve cómo no se le aleja la estela de su objetivo. Los tres empates seguidos habían hecho cundir un nerviosismo que no terminaba de comprenderse y con este triunfo sobre el mejor equipo de 2022 debe reinstalarse la paz como condición indispensable para la conquista de su gran anhelo.

Por una vez, Lopetegui apuesta por los de más acusada vocación atacante y echa mano de los de buen pie y clarividencia en ataque. Es una alineación que raya en la osadía, pero esa racha de tres empates consecutivos hay que romperla aunque sea a costa de un Elche inmerso en la mejor racha de su vida. Y en esa combinación tan ofensiva figura la guinda del debut de Martial, esa estrella, en la bombonera de Nervión. Y un dato que alimenta el optimismo es la ausencia de Lucas Boyé en los ilicitanos.

Pero esa aglomeración de jugones no produce el fútbol que se les presume. Es el Sevilla de siempre y sólo Tecatito inventa de vez en cuando, En-Nesyri desperdicia la ocasión más clara tras un control deficiente y la verdad es que no pasa nada de particular entre un Sevilla sin imaginación y un Elche especulativo que apela a unas interrupciones exasperantes, sobre todo para Lopetegui, que no para de dialogar con todo el equipo arbitral a excepción del juez principal, que le coge demasiado lejos.

El segundo tiempo es una historia muy distinta, con el Sevilla yendo al abordaje y el rival defendiéndose bien hasta que llegó el Papu Gómez con su enésima carambola. Curiosamente, casi todos los goles del argentino los logró en colaboración con un rival que desviaba el cuero. Esta vez se repitió la historia, al poco Rafa Mir machacaba de cabeza un centro de Martial para un triunfo que era necesario y que sirve para que las aspiraciones sevillistas no se descarten antes de tiempo, ni mucho menos.