José Gomes: "El Sevilla me encanta; es el equipo que mejo fútbol practica

El entrenador del Almería, el portugués José Gomes, valoró el emparejamiento con el Sevilla en los cuartos de final de la Copa del Rey este martes en el estadio de los Juegos Mediterráneos (21:00).

“Me encanta el Sevilla. Es el equipo que mejor fútbol está practicando a base de orden, fuerza y calidad. Es el rival que nadie quería para los cuartos de final por su estado de forma. No ha encajado ni un gol en los cuatro compromisos de Copa”, indicó.

“Contra el Valencia hizo un gol con 17 pases de una calidad muy buena saliendo de presión y generando espacios. Aprovecha todas las situaciones de juego y es un Sevilla completo, sabiendo jugar en ataque organizado y buscando la espalda de la defensa”, continuó el técnico luso, que reconoció conocer bien a Julen Lopetegui.

“Puede cambiar de once y no baja la calidad. Cuando tiene problemas no los soluciona un futbolista, sino todo el equipo. Además, cuenta con un entrenador al que conozco, que no se sale ni un milímetro de sus ideas y transmite todo con mucho poder. Dejó muy buenas sensaciones en su etapa en el Oporto”, explicó.