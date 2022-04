Alto voltaje en Orriols

Se le ha puesto al Sevilla la situación avinagrada. Lejos de despertar ilusión con la posición privilegiada que aún ostenta, ha llegado a un momento de la temporada –que se le haga larga o no dependerá de sus resultados en este mes– en el que cada triunfo es una liberación. Nadie puede esconder que las sensaciones que desprende en el último mes y medio de competición no tienen nada que ver con la seguridad, regularidad, fiabilidad... de los primeros dos tercios de Liga. No es que hiciera mucho tilín el juego desplegado a la parroquia llana, pero al menos no se le podía discutir que lo monetizaba en puntos.

La derrota ante el Real Madrid dejó un sabor a podridillo con varios vectores de dirección. Uno con todo lo relativo al arbitraje y la supuesta ayuda desde el VAR y otro con el alarmante bajón de rendimiento de la segunda parte, que pone en el disparadero de nuevo al de siempre, a Julen Lopetegui. Sin embargo, el grupo, en su conjura interna en el día a día, quiere agarrarse a, por ejemplo, la imagen ofrecida en la primera mitad, que recordó a la de la primera temporada del vasco por la capacidad para recuperar el balón en campo contrario y la profusión ofensiva de extremos por dentro, laterales avanzados e interiores llegando.

Otro tema es el físico. Por hache o por be, de energía ha llegado el Sevilla justito a esta fase decisiva del campeonato. Se junta que hay jugadores con menos ritmo por diversas cuestiones, de edad o de propia fisionomía, y que otros –hasta cuatro titulares ante el Real Madrid– acababan de salir de una lesión. Esto último precipitó cambios y el resultado, con la gestión del banquillo incluida, ya es sabido por todo el mundo.

Con lupa Lopetegui, como en cada mala racha, vuelve a estar cuestionado por su dirección del equipo, en este caso tras el segundo tiempo ante el Real Madrid

Ausencia en ataque Martial es baja confirmada junto con Fernando y Rekik, mientras que Koundé, Rakitic, Acuña y Papu Gómez son duda

El caso es que todo hace que el Sevilla llegue esta tarde al barrio valenciano de Orriols bastante apurado y el hecho de que el rival, el Levante, sea el vicecolista de la Liga añade un plus a la obligatoriedad de sumar los tres puntos si no quiere complicarse una presencia en la próxima Champions que hace un mes y medio pocos intuían que podía llegar a peligrar. Las derrotas de Barcelona y Betis han aliviado algo la apretada situación, pero ya no hay vuelta de hoja, ahora le toca ganar a un equipo que desde el 3 de enero en Cádiz no consigue un triunfo como visitante. En contra está, además, la mejoría del Levante, que sigue estando en una situación muy comprometida, con Alessio Lisci. Y esperan los granota a los de Lopetegui con la moral restituida tras el 1-4 celebrado en Granada, por lo que Morales y compañía saldrán con el cuchillo entre los dientes. El rápido y veterano delantero tiene, encima, una especial habilidad para marcarle al Sevilla, que sabe a lo que va al Ciutat de Valencia.

El depósito de gasolina, entre una cosa y otra, parece justito, aunque todo tenga más que ver con las lesiones que con la preparación física, que al final todo acaba conectado. Martial es baja confirmada, al igual que Fernando y Rekik, y ya veremos qué pasa con otra gente que no ha podido entrenar en alguno de estos tres días en una plantilla que salió tocada el domingo. Koundé, Acuña, Rakitic o el Papu han sido las últimas víctimas de esta extraña dinámica que desde que empezó la temporada –recordar el primer brote de Covid– entra en conflicto con los intereses de este Sevilla ambicioso.