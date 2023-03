Análisis Sevilla - Almería | Será que el caos es el camino

El Sevilla sigue en su caos táctico. Será que tiene que ser así. La última vez que el club estaba en esta situación, con la bala a la desesperada de Caparrós en el banquillo, también asistió el sevillismo a partidos que enloquecían, a menudo de forma premeditada. Sin embargo, el nivel de riesgo es alto. Porque si el Fenerbahçe el jueves tuvo sólo en la primera parte ocho ocasiones de gol, al menos tres muy claras, un recién ascendido como el Almería que no ha ganado todavía fuera de casa se fue a su tierra con la sensación de que donde más cerca estuvo fue en Nervión. Dmitrovic fue otra vez el mejor del partido, el salvador del Sevilla, y eso ilustra de forma nítida que no había ningún plan. O, al menos, que no funcionó.

El regreso de Badé acabó en una anécdota, porque el sistema de seguridad sigue siendo tremendamente vulnerable, tanto cuando el equipo está en fase defensiva como cuando intenta salir con balón y lo regala ya sea cerca del área propia (Jordán) o propiciando transiciones más largas del rival (Suso en la primera parte).

El descontrol fue in crescendo en un partido enloquecido en el que no faltaron jugadores atendidos aquí y allá que no se asentó algo hasta que en el triple cambio Sampaoli ordenó un paso a un 4-2-3-1 más cohesionado, con jugadores en posiciones más parecidas a las suyas, es decir, Bryan Gil atacando a Pozo y no defendiendo al de Huévar. Más que nada porque, además, la defensa de tres sigue penalizando al equipo en esos metros a caballo entre central y carrilero (ahí atacaron Chumi y Pozo en el 0-1 y en la ocasión calcada de Centelles).

En fase ofensiva, teniendo claro que el Almería se iba a agazapar en su área, el plan de partido puede calificarse de pobre. Balones a Jesús Navas para sus centros o disparos exteriores de Gudelj. Y cuando salió Bryan Gil, su capacidad de desborde.

Defensa

Desprotege alarmantemente el Sevilla los flancos. Les hacen dos contra uno siempre a los carrileros y los extremos no ayudan. Las dos ocasiones más claras visitantes lo demuestran. Desborde en una banda y remate sin marca en zona opuesta. En el remate de Akieme Jesús Navas está en posición de central y Suso no sale en la imagen. En la que saca Badé de Centelles, igual.

El agujero en el centro es otra vía de agua. Joan Jordán estaba superado en número constantemente. El esquema no está equilibrado y no es una cuestión de nombres. No es tan sencillo. Con Pape Guaye también se inundó la barca en el Metropolitano.

Ataque

La ansiedad tiene maniatado a un grupo que antes tenía mecanizados ciertos movimientos, por ejemplo, extremos de fuera a adentro y al revés y el embolsamiento que hacían al rival los dobles interiores. El Sevilla de Sampaoli abusa de buscar a Navas o a Bryan y si no lo encuentran busca el disparo exterior (Gudelj, Rakitic, Lamela...). No obstante, con 4-4-2 o 4-2-3-1 hubo más orden y alguna línea de pase más.

Virtudes

La fe, la unión del grupo, jugadores a los que les duele esto... Que los hay. Efectividad otra vez máxima.

Talón de Aquiles

El equipo es una ruleta rusa.