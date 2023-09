Análisis del Sevilla - Las Palmas: Mucho que celebrar y más que mejorar

El Sevilla respiró y ahora es lo que importa. Pero el camino no lo ha encontrado todavía. No hay que quitar méritos al primer triunfo. Lo buscó, lo trabajó y puede que lo mereciera, por supuesto, pero faltan muchas cosas. Faltó sobre todo equilibrio, pues los de Mendilibar fueron muy vulnerables en las transiciones; faltaron recursos para muchas cosas con balón, como la iniciación o superar a un rival en ataque estático; y faltaron hasta los mecanismos que se supone que este equipo ya domina tras varios meses con el técnico vasco: posicionamiento en segundas jugadas, caídas, ocupación de los espacios en los centros que se buscan una y otra vez desde los costados...

Sobre todo, el cuadro nervionense dejó muchas lagunas en un aspecto que no acaba de solucionar, el posicionamiento de sus jugadores en el pasillo central. Se supone que ahí Soumaré deber ser el hombre, pero el francés no debe estar a tope para dos partidos en tres días, porque lo normal es que el miércoles ante el Lens haya muchos cambios. El caso es que Djibril Sow no es el ideal para jugar de cierre, aparte de que dio muestras de no estar a un nivel físico adecuado. Quizá un error en la primera jugada, la que acabó rematando Viera, le pesó en el subsconsciente después, pero ni él ni Rakitic demostraron ser la pareja idónea para equilibrar y hacer el balance ofensivo-defensivo.

La UD Las Palmas, otro recién ascendido como el Alavés, le creó al sistema defensivo muchas ocasiones de gol y muchos remates. Sobre todo tras el descanso, transicionó como quiso por ese eje central casi siempre desprotegido.

Por otra parte, con balón el abanico de recursos del Sevilla ahora mismo es escaso. Abusa del centro al área y ni para eso se posiciona bien, pues se trata de una plantilla con jugadores no adiestrados para ganar la segunda jugada.

Defensa

Rafa Mir no es en defensa un En-Nesyri. Por ahí hay que empezar. Aunque siempre se espera que un partido en casa ante un rival que el año pasado estaba en Segunda a un nueve se le pida más que remate que que tenga que defender. Pero ese déficit en la primera parte se acumuló a la falta de posicionamiento de la pareja Sow-Rakitic, sobre todo la mala relación espacio-temporal del suizo.

La presencia de Ramos era la anécdota, más allá de que el camero se nota por sus dotes de mando. Los laterales sufrieron –Jesús Navas mucho con Sandro y Pedrosa también con Munir– y el sistema defensivo en general distó mucho de hacer un partido redondo.

Ataque

Mendilibar tiene claro cómo quiere que juegue su equipo, lo que no queda tan claro es que al sevillismo, sin las urgencias del año pasado, le guste si no logra triunfos. Hubo problemas en la salida de balón, porque lo intenta y no tiene herramientas y en el juego de centro y remate, que es en lo que de verdad cree el de Zaldívar, tampoco es el Sevilla un equipo con piezas del todo hechas para ello. No se entiende que Suso u Óliver Torres tengan que ganar las segundas jugadas. La salida de En-Nesyri sí encajó con el modelo.

Virtudes

Creer y seguir intentándolo.

Talón de Aquiles

Poco equilibrio.