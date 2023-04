Análisis Valencia - Sevilla | Una buena gestión de la ansiedad ajena

El Sevilla respiró hondo en el partido probablemente que no se guardará en las videotecas futbolísticas por su calidad. No está el equipo de Mendilibar en un momento fino –lo evidenció en Mánchester aunque no sea una medida real con la que compararse– pero sí habrá que reconocer que se encuentra en una fase en la que entiende los partidos, algo tan importante o más como jugar bien al fútbol, y eso no lo hizo nunca con Sampaoli.

En Mestalla supo jugar con la ansiedad del Valencia, aunque estuvo muchos minutos muy lejos de poder asentarse en el campo. Dejó muchos espacios al rival, no ganó nunca las segundas jugadas y sus futbolistas llegaban tarde a las reuniones, lo que los obligaba a hacer faltas.

Sin embargo, como en Old Trafford, estuvo preparado para esperar su momento y le sonrió esa pizquita de suerte que necesitan los equipos que tienen calidad en la plantilla. Es el caso del Sevilla, aunque esta calidad se centre más en la zona de ataque que en un sistema defensivo que en el pasillo central sigue sufriendo.

Defensa

Al Sevilla le costó cogerle el aire al partido y situarse en él. La distancia entre líneas y entre los jugadores hacía a veces que el equipo estuviera muy largo, y la presión sin balón llegaba a ser descoordinada, sobre todo una vez que el rival había superado la primera línea de presión, con el riesgo que ello conlleva. Eso provocó situaciones en las que el Valencia ganó la espalda, sobre todo en el flanco de Rekik, que sufría sin saber muy bien los terrenos en los que ubicarse y cuándo salir y cuándo quedarse.

También la primera línea de presión se situó algo más atrás que en otros encuentros con Mendilibar. El no apretar arriba con intensidad hizo que los hombres de segunda línea llegaran a menudo tarde, dando la sensación de que presionaban uno a uno, saltando indistintamente y con Fernando y Joan Jordán dejando muchos espacios.

En el costado izquierdo, además, hubo más problemas. Bryan Gil dejaba muy suelto a Foulquier y Rekik lo pasó mal en muchas fases, con las espaldas, a veces, perdidas. Después, en la segunda parte, el equipo mejoró en la manera de defender, sobre todo cuando Gudelj se adelantó.

Ataque

No hubo mucha conexión con balón y el recurso sistemático de jugar directo hace perder al equipo muchas opciones de salir jugando y posesiones. Hay fases en los partidos incluso, ya ganando, en las que el juego pide tocar y no rifar el balón, sobre todo porque al equipo le costó mucho ganar las segundas jugadas y atacar a partir de ahí.

Pese a todo, hubo sus cosas buenas. Ocampos tiró del equipo por su lado y Suso le dio la pausa al juego cuando el balón pasó por sus pies, si bien casi nunca se pudo conectar con un En-Nesyri a disgusto al que tampoco le llegaron centros para sus remates.

Curiosamente, la izquierda mejor con un diestro, Montiel.

Virtudes

Entender lo que pedía el partido.

Talón de Aquiles

Muy aturrullado y deslavazado, sobre todos sin balón.