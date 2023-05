Ancelotti, ante el Sevilla-Real Madrid: "Nos ha faltado solidez atrás en la Liga"

Carlo Ancelotti hizo un análisis de la Liga del Real Madrid, condicionado por el bajo rendimiento en enero tras la disputa del Mundial de selecciones, asegurando que "no ha sido un problema de delantera" por los goles marcados y apuntando a la falta de "solidez atrás" como principal factor.

"Hemos competido hasta el final en todas las competiciones, hemos dejado un poco atrás la Liga después del partido de Barcelona porque la distancia pasó a doce puntos. Es evidente que el foco no estaba en la Liga y hemos perdido puntos. El Barcelona ha hecho una temporada muy buena, ha fallado pocos partidos, ha encajado pocos goles, ha tenido mucha continuidad y nosotros tras el Mundial, en enero, nos costó jugar a nuestro nivel", analizó.

El respeto a la camiseta y la Liga

Enfocando la visita a Sevilla con numerosas bajas en ataque, sin Vinícius Junior, Karim Benzema ni Marco Asensio, Ancelotti aseguró que alineará "un equipo muy competitivo para intentar ganar" y responder a los valores del club hasta el final de la Liga.

"Hay que respetar la camiseta y luchar hasta el final, son los valores del club. Los jugadores deben mostrar seriedad y profesionalidad, no hay un título pero sí motivaciones muy grandes", reconoció.

No fue un problema de delantera

"No ha sido un problema de delantera porque hemos marcado muchos goles esta temporada. Somos los que más marcamos en la Liga. Nos ha faltado solidez atrás. Se habla de fichar un delantero pero si miras la estadística tienes que fichar un defensa y no un portero porque tenemos al mejor del mundo. A veces la estadística engaña un poco y no siempre pueden explicar lo que ha pasado", añadió.

Sin embargo, posteriormente en su comparecencia, defendió que no necesita refuerzos en su defensa, más allá de la llegada de Fran García en el lateral izquierdo. "Atrás no creo que haya que hacer muchas cosas porque la defensa está bien", opinó.

Y apuntó al lateral izquierdo, por las lesiones que han lastrado el curso de Ferland Mendy, como una de las situaciones que más problemas le ha generado. "Nos ha creado problemas en la banda izquierda una lesión importante de Mendy pero tenemos confianza en él. Es un lateral muy fuerte, lo hizo muy bien el año pasado y le ha costado más este año. Llega un joven (Fran) que lo ha hecho muy bien y lo puede repetir con nosotros".

El nombre de Joselu a la palestra

No quiso confirmar Carletto el fichaje de un delantero centro para la próxima temporada y esquivó el nombre de Joselu Mato como candidato, dando otros delanteros españoles de su gusto que no tienen opciones de llegar a la casa blanca.

"Vamos a trabajar la plantilla, hablar de nombres no me parece correcto porque los equipos están involucrados en retos importantes. Joselu, como otros delanteros, me gusta mucho. Españoles como Aspas, Morata me gustan mucho, los que marcan goles".

En momentos de realizar balance, sin ya títulos en juego para el Real Madrid esta temporada, Ancelotti reivindicó su trabajo. "Depende del tipo de evaluación. En la Liga no ha sido buena y me siento mal. Si es de la temporada ha sido buena. Si es de las dos temporadas han sido espectaculares y me siento muy bien. Si son los 4 años firmaría repetirlos ganando 10 títulos, con dos Champions".

"Si me proponen firmar otros cuatro años con estos resultados, lo firmaría automáticamente. No solo yo, también el club creo".

A favor de la tecnología del gol

La polémica desatada por el gol dado al Atlético de Madrid ante el Espanyol en la última jornada, hizo posicionarse a Ancelotti a favor de que se aplique la tecnología de gol en la Liga la próxima temporada.

"La tecnología es importante porque desde la llegada del VAR han mejorado muchas cosas. Incrementarla sería bueno. La de la línea de gol la tienen otras muchas ligas y es bueno. Me parece bien que incremente el uso y que se mejore la forma de usar la tecnología. Sería bueno meterla para evitar este tipo de problemas. Si es tema de dinero creo que se puede resolver pronto", opinó.

Pese a la plaga de bajas ofensivas, no confirmó Carlo la presencia de inicio de Eden Hazard ni espera noticias de su salida del club. "Lo que necesita hacer Hazard lo voy a hablar con él y no aquí".

"Tiene contrato, entonces se presupone que se queda y continua aquí. Como todos los que tienen contrato, si no está contento tiene que pedir al club una salida y si está contento con contrato seguirá aquí", dijo.

Otro deseo mostró cuando habló de Nacho Fernández, esperando que finalmente acepte la propuesta de renovación que le ha presentado el club. "Su futuro está en sus manos. Se puede quedar, con el cariño de todo el mundo, teniendo en cuenta lo mucho que puede aportar Nacho para la plantilla y al equipo. El club ha hablado con él para renovar y él está pensando la mejor solución. En una semana se va a acabar la temporada y se va a aclarar todo".