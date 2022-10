Ancelotti: "El Sevilla está intentando salir de un periodo muy difícil"

La pérdida de peso del Sevilla en la Liga se nota en el volumen de declaraciones de un entrenador como Carlo Ancelotti, responsable técnico del Real Madrid, en la previa de enfrentarse a él. Apenas se refirió el italiano una vez a su rival de este sábado y sin mediar pregunta, sino para apoyar una argumentación propia.

"Tenemos una buena dinámica, queremos seguir con ella teniendo en cuenta que cada partido tiene su historia y su dificultad. El Sevilla está intentando salir de un periodo muy difícil y lo está haciendo bastante bien en los últimos partidos, mostrando compromiso y actitud. Nos va a costar porque no existen partidos que no cuesten", ha dicho Ancelotti.

Ancelotti también se refirió a Isco Alarcón, con quien ha compartido sus dos etapas del club y con el que se reencontrará. "Contento de verlo jugar, de verle mañana, saludarle, le tengo mucho cariño. Ha sido un gran futbolista para el Real Madrid y una gran persona para mí".

"No nos sentimos invencibles"

El técnico no cree que el Real Madrid vaya a ganar todos los partidos. "No nos sentimos invencibles, la historia del fútbol no ha tenido equipos invencibles. Cualquier equipo te puede ganar con más o con menos calidad, porque el fútbol es calidad, compromiso, actitud y muchas cosas pueden determinar el resultado. No hay un equipo invencible, en este momento nos sentimos bien y queremos seguir", dijo en rueda de prensa.

"No me preocupa de la tranquilidad que tenemos y el buen ambiente, lo que me preocupa es adelantar el momento de dificultad lo antes posible, porque va a llegar seguro, no tenemos duda. Tenemos que estar listos, el año pasado llegó dos veces y lo dejamos atrás rápidamente. No sé cuándo llegará porque no soy un mago pero tenemos que estar listos como el año pasado", añadió.